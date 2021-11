Bellezza: perchè è così importante l’utilizzo dell’eyeliner per il trucco

Da Cleopatra a Marilyn Monroe, da Maria Callas a Sophia Loren: l’eyeliner è da sempre stato il protagonista del make up delle donne più belle del mondo ed ha rappresentato, nelle sue forme e nei suoi colori più vari, un vero e proprio prodotto iconico. Immancabile nei beauty case di ogni donna, l’eyeliner rende chi lo indossa sensuale ed irresistibile.

Eyeliner: ad ogni occhio la sua linea

L’eyeliner è da sempre uno dei migliori amici delle donne, nonché uno dei prodotti più amati – ed odiati – per il trucco occhi: si tratta di un prodotto estremamente versatile che, con una semplice linea, rende il trucco accattivante e sensuale. Insomma, un vero e proprio prodotto fondamentale per tutte le donne che vogliono essere irresistibili!

Ma se è vero che la linea nera più nota della storia stia bene su tutto – anzi, su tutte -, è anche vero che per ottenere un look perfetto sia necessario scegliere l’eyeliner che valorizzi il nostro occhio. Altrimenti il disastro è assicurato e l’eyeliner può passare ad essere il vostro peggior nemico.

Ad esempio, per le donne che hanno gli occhi piccoli le make up artist consigliano di applicare una linea sottile di eyliner, attaccandola il più possibile alle ciglia: in questo modo lo sguardo sembrerà più aperto e non appesantito, cosa che invece succederebbe con una linea molto spessa.

Per gli occhi grandi, la scelta migliore è una linea naturale, applicata sia sulla rima superiore, sia su quella inferiore. Con gli occhi grandi, però, si può anche sperimentare con forme particolari ed innovative che vi daranno un aspetto unico ed alla moda.

Infine, per gli occhi a mandorla la scelta migliore è una linea molto lunga e sottile, per ottenere un look accattivante e sensuale. Le forme degli occhi sono estremamente varie, ma la cosa certa è che ogni donna può, sperimentando e sbagliando, trovare la linea di eyeliner più adatta a lei, che riesca così a valorizzarla e renderla irresistibile.

Eyeliner watherproof

L’eyeliner watherproof è l’alleato perfetto per tutte le donne che vogliono un trucco impeccabile per tutto il giorno, senza pensare agli effetti di sudore, afa ed acqua. Sono moltissimi i brand che propongono eyeliner resistenti all’acqua, ma non è sempre semplice trovare un prodotto che faccia effettivamente ciò che promette.

Soprattutto – ma non solo – durante le giornate più calde è complesso fare in modo che il trucco occhi duri tutto il giorno, nonostante corrano in aiuto primer e spray fissanti: l’eyeliner, poi, rischia di finire nelle pieghe o di colare verso la rima inferiore dell’occhio, creando una brutta macchia scura dai contorni non definiti. Per porre rimedio a questo problema si può applicare un eyeliner watherproof ed iniziare la giornata con il piede giusto: in commercio ne esistono di tutti i tipi, da quello in penna a quello liquido, da quello nero a quelli più colorati e brillanti.

In base alle proprie abitudini, alla forma dell’occhio e allo stile del trucco, ogni donna potrà scegliere il prodotto adatto per lei. Grazie a questo prodotto sarà possibile avere un look curato ed accattivante anche al mare, in piscina o sotto la pioggia.