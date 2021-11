Attenzione a questo cibo, alza tantissimo il colesterolo

Come mantenere il livello di colesterolo stabile e soprattutto attenzione a determinati cibi che alzano tantissimo il livello.

Milioni di persone soffrono di colesterolo totale alto in tutto il mondo e, secondo le statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 78% di loro non riceve alcun farmaco per curarlo.

Il CDC riporta anche che quasi 94 milioni di residenti negli Stati Uniti hanno un colesterolo totale alto e quasi la metà di quelli con la condizione non sono attualmente trattati per questo.

Secondo quanto riportato da Eat This Not That, mentre una varietà di fattori, tra cui età, peso, fumo e alcune condizioni di salute croniche, causano un aumento significativo della salute e del benessere.

O anche alcuni farmaci: possono aumentare il rischio di sviluppare il colesterolo alto, ma un’opzione facilmente regolabile e gestibile per aiutare a mantenere i livelli di colesterolo è la dieta

Ma qual è il cibo che aumenta il colesterolo?

Se una persona soffre di colesterolo alto nel sangue o semplicemente vuole evitare di sviluppare questa condizione, c’è un alimento che forse dovrebbe smettere di mangiare, o almeno ridurne il consumo, che è la carne rossa.

“La carne rossa è particolarmente dannosa per il livello di colesterolo nel sangue“, afferma il professor Jinan Banna, dietista e assistente professore presso l’Università delle Hawaii a Manoa.

“La carne rossa contiene sia grassi saturi che colesterolo, che se mangiati in eccesso possono portare ad un aumento del colesterolo nel sangue, che può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari“, aggiunge il professor Benna.

Mangiare cibi ricchi di grassi saturi fa sì che il corpo produca lipoproteine ​​a bassa densità, o colesterolo cattivo, nel sangue, il che porta ad un colesterolo alto.

I grassi saturi si trovano naturalmente in molti alimenti, anche vegetali, ma si trovano principalmente nei prodotti a base di carne.

Riducendo l’assunzione di carni grasse, i livelli di colesterolo possono migliorare.

Infatti, secondo una revisione scientifica della ricerca del 2020 pubblicata nel database Cochrane di revisioni sistematiche, la riduzione dei grassi saturi nella dieta può aiutare a ridurre il colesterolo e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari comuni del 17%.

Sono stati condotti anche studi per esaminare in modo specifico la relazione tra carne rossa e colesterolo, con uno studio pubblicato nel 2019 su Food & Function che ha scoperto che le persone che hanno ridotto di quasi la metà l’assunzione di carne rossa hanno sperimentato una significativa riduzione dei livelli di colesterolo.

Una nuova ricerca suggerisce che la carne bianca può essere dannosa per i livelli di colesterolo quanto la carne rossa se contiene gli stessi livelli di grassi saturi.

Quando i partecipanti sono stati sottoposti a una dieta ricca di carne bianca ricca di grassi saturi, hanno mostrato livelli significativamente più alti di colesterolo LDL dopo 4 settimane rispetto a quelli che seguivano una dieta a basso contenuto di grassi saturi animali.