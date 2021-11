Il pericolo che corrono i fumatori durante il sonno

Il fumo ha effetti negativi sulla salute del corpo umano e, in molti casi, il fumo porta al cancro e alla morte.

Uno studio recente ha rivelato più rischi per la salute affrontati dai fumatori, poiché ha dimostrato una relazione tra il fumo di nicotina e un rischio fatale di dormire.

Gli scienziati dell’Heart Research Institute (HRI) hanno condotto uno studio per esaminare la relazione tra le quantità di nicotina nel sangue e la quantità di tempo in cui l’ossigeno viene ridotto durante il sonno.

Gli scienziati hanno scoperto che l’aumento del livello di nicotina è una delle principali cause di grave apnea notturna, come confermato dal ricercatore capo dello studio, il dottor John O’Sullivan.

O’Sullivan ha aggiunto che per ogni sigaretta consumata da un fumatore, l’ossigeno nel sangue diminuisce pericolosamente, poiché il fumo aumenta il tempo durante il quale il sangue è saturato di ossigeno di meno del 90%, il che aumenta la possibilità di morte per malattie cardiovascolari.

L’apnea notturna si verifica quando la gola e le vie aeree superiori di una persona sono parzialmente o completamente bloccate durante il sonno, causando brevi periodi in cui la respirazione si interrompe.

Nel loro studio, i ricercatori sono stati in grado per la prima volta di determinare l’effetto del fumo sulle concentrazioni notturne di ossigeno nelle persone con apnea ostruttiva del sonno.

Il Dr. O’Sullivan ha spiegato che uno dei punti di forza di questo studio è la sua dipendenza dalla misurazione accurata della malattia che è correlata ai livelli metabolici del sangue ed è più accurata dei questionari auto-riferiti.

È interessante notare che il tasso di apnea notturna raggiunge una persona su quattro adulti e, sebbene sia comune, le sue conseguenze e interazioni con altre malattie non sono ancora ben comprese, poiché non ci sono molti studi supportati da dati per il sonno e dati per insufficienza cardiaca e dati metabolici per gli stessi pazienti.

foto@Wikimedia