Orario migliore per dormire ed evitare l’infarto

Diversi studi hanno già dimostrato legami significativi tra sonno insufficiente e rischio di disturbi cardiovascolari o ictus.

Ma i ricercatori britannici suggeriscono che dormire bene la notte non è sufficiente per ridurre questo rischio. Ci sarebbe anche un momento ottimale per addormentarsi, che sarebbe associato a un minor rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Dopo aver raccolto per 7 giorni i tempi di addormentamento e risveglio di 88.000 partecipanti di età compresa tra 37 e 73 anni dotati di un orologio connesso e monitorato la salute del cuore per più di 5 anni, i ricercatori sono riusciti a determinare che il momento “ideale” per addormentarsi è tra le 22:00 e le 23:00.

“In particolare, coloro che si addormentano a mezzanotte o poi, soprattutto le donne, hanno un rischio del 25% maggiore di sviluppare malattie cardiovascolari, mentre coloro che si addormentano prima di 10:00 hanno un 24% aumento del rischio“, spiegano i ricercatori dal Regno Unito Biobank.

Questi suggeriscono che il disturbo del ritmo circadiano è un fattore di rischio non sufficientemente preso in considerazione nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

“Questo disturbo del ritmo circadiano è associato a pressione alta, ridotta qualità del sonno, aumento del rischio di disturbi cardiovascolari, e può anche stimolare l’aterosclerosi, aumentando il rischio cardiovascolare” confermano gli scienziati britannici.