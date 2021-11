La FDA riconosce il valore medico della cannabis

Il nuovo candidato al commissario della FDA riconosce il valore medico della marijuana.

Il nuovo commissario della Food and Drug Administration, che sarà insignito da Joe Biden, Robert Califf ha già riconosciuto i potenziali benefici medici della marijuana.

“Comprendiamo che le persone hanno identificato una serie di possibili usi della marijuana e dei prodotti derivati ​​dalla marijuana. Ad esempio, il deperimento dell’AIDS, l’epilessia, il dolore neuropatico, il trattamento della spasticità associata alla sclerosi multipla, il cancro e la nausea indotta dalla chemioterapia“, ha affermato Califf.

“E ho avuto la possibilità di prescrivere un po’ di questo nella mia pratica cardiologica a persone con insufficienza cardiaca estrema che hanno una sindrome cachettica da deperimento”.

In particolare, ha anche affermato che mentre la FDA non ha ancora scoperto che la marijuana botanica è “sicura ed efficace per qualsiasi indicazione”, ciò non vuol dire che non ci siano buoni usi per essa, e ulteriori studi potrebbero far luce sulla situazione.

“Quindi dobbiamo presentare quegli studi alla FDA e una domanda di marketing per la revisione secondo lo standard legale stabilito nella legge federale sui farmaci e sui cosmetici”, ha affermato. “Ciò garantisce che il prodotto farmaceutico soddisfi gli standard di legge per l’approvazione“.

“Questo è ciò che vogliamo veramente e lo incoraggiamo attivamente e vogliamo lavorare con le persone per farlo accadere“, ha aggiunto.

“Per fare questo, sappiamo che dobbiamo facilitare il lavoro delle aziende interessate a portare sul mercato prodotti sicuri, efficaci e di qualità, compresa la ricerca scientifica su questi usi medicinali“.

“Riteniamo che questo processo, che include la collaborazione con altre agenzie federali e statali, ricercatori e produttori che lavorano su questioni relative all’uso del cannabidiolo e di altri componenti della marijuana negli Stati Uniti, rimanga il modo migliore per identificare nuovi trattamenti sicuri ed efficaci per pazienti e proteggere i pazienti da prodotti che non sono ciò che pretendono di essere”.

Tuttavia, ha riconosciuto che un “divieto assoluto di prodotti da svapo sembra impraticabile per diversi motivi“, aggiungendo che “il regime del divieto legale dissuade anche le persone dal cercare aiuto con la dipendenza per paura dello stigma che potrebbe influenzare negativamente l’occupazione futura e la mobilità sociale“.

Se tutto va bene, la FDA potrebbe consentire la commercializzazione del CBD come prodotto alimentare o integratore alimentare.

La FDA giocherà un ruolo significativo in qualsiasi progresso per rivalutare la cannabis. Se viene accettata una petizione di programmazione, la FDA deve valutare le connessioni mediche e di salute pubblica.