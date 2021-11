Polmonite, quali precauzioni prendere

Contro la polmonite esistono alcune semplici precauzioni da prendere per cercare di prevenirla.

Confondere i sintomi della polmonite con l’influenza provoca seri problemi. I sintomi a seguito di naso che cola, starnuti e tosse si trasformano in dolore al petto e difficoltà a respirare dopo un po’.

L’incidenza della polmonite aumenta con l’abbassamento delle temperature. I sintomi della polmonite sono gli stessi di altre infezioni respiratorie.

Pertanto, ritardare il processo di trattamento della malattia provoca gravi conseguenze. Consultare un medico per sintomi come febbre alta, dolore toracico, difficoltà di respirazione e brividi che non scompaiono entro 3 giorni.

Esistono però delle semplici precauzioni da prendere per prevenire la polmonite.

Prima di tutto lavarsi le mani regolarmente, non condividere gli utensili da cucina con nessun altro, evitare abitudini dannose come fumo e alcol.

Inoltre gettare i fazzoletti usati dopo aver tossito e starnutito, bere molti liquidi e prestare attenzione all’alimentazione.

Quali sono i sintomi principali della pomonite

La polmonite si manifesta in particolar modo con: Febbre alta, tosse, dolori al petto, mal di testa, brividi, respirazione difficoltosa, fatica e debolezza.

Altri sintomi sono l’espettorato persistente, dolore e gonfiore addominale, vomito o sensazione di vomito e fin anche confusione nelle persone con età superiore ai 65 anni.