Zinco e polmonite: il minerale che rafforza il sistema immunitario e protegge dai batteri

La polmonite rappresenta ancora oggi una delle principali cause di mortalità a livello globale, in particolare nei soggetti più vulnerabili come anziani, bambini e persone immunodepresse. Una delle forme più comuni è quella causata dagli pneumococchi, batteri che possono essere presenti anche nelle vie respiratorie di individui sani, ma diventano pericolosi quando il sistema immunitario si indebolisce. Recenti studi scientifici hanno evidenziato un alleato prezioso nella prevenzione: lo zinco.

Cos’è la polmonite pneumococcica e perché è pericolosa

In Germania, circa il 40% dei casi di polmonite acquisita in comunità – cioè contratta al di fuori dell’ambiente ospedaliero – è dovuto agli pneumococchi. Questi microrganismi si trasmettono facilmente tramite tosse e starnuti, e possono causare gravi infezioni quando le difese immunitarie non sono sufficienti a contenerli.

Il ruolo dello zinco nel sistema immunitario

Lo zinco è un oligoelemento essenziale per il corretto funzionamento del sistema immunitario, ma non può essere accumulato nell’organismo: è quindi fondamentale introdurlo regolarmente attraverso la dieta. Una carenza di zinco può compromettere le difese dell’organismo, aumentando il rischio di infezioni batteriche, tra cui la polmonite.

Uno studio condotto dall’Università di Adelaide ha dimostrato che lo zinco viene attivamente mobilitato nel sito dell’infezione per combattere i batteri. Grazie a tecniche di imaging avanzate, i ricercatori hanno osservato come lo zinco supporti direttamente alcune cellule immunitarie nella distruzione degli pneumococchi. Nei test effettuati sui topi, quelli con livelli elevati di zinco risultavano significativamente più protetti dall’infezione rispetto a quelli carenti.

Zinco e difese naturali: una connessione vitale

Secondo il dottor Bart Eijkelkamp, direttore dello studio, l’apporto di zinco attraverso l’alimentazione è strettamente collegato alla resistenza alle infezioni batteriche. La presenza di zinco aiuta l’organismo a reagire tempestivamente, impedendo ai batteri di moltiplicarsi e diffondersi nei tessuti.

Queste evidenze rafforzano l’importanza di mantenere adeguati livelli di zinco, specialmente nei soggetti a rischio e durante i mesi invernali, quando le infezioni respiratorie sono più frequenti.

Carenza di zinco: un problema globale

Secondo le stime, oltre due miliardi di persone nel mondo soffrono di carenza di zinco. Nei paesi in via di sviluppo, questa condizione è responsabile della morte di circa un milione di bambini ogni anno. Tuttavia, la carenza non è rara nemmeno nei paesi industrializzati, dove può derivare da un’alimentazione squilibrata o da patologie che ne riducono l’assorbimento.

Fonti vegetali di zinco e consigli nutrizionali

Chi segue un’alimentazione vegetariana o vegana può coprire il fabbisogno di zinco scegliendo alimenti ricchi di questo minerale, come:

Fiocchi d’avena

Noci del Brasile

Lenticchie e altri legumi

Per migliorare l’assorbimento dello zinco, è utile abbinare la vitamina C (presente in agrumi, kiwi, peperoni), e lasciare in ammollo i legumi per 24-48 ore prima della cottura, così da ridurre l’acido fitico, una sostanza che ostacola l’assimilazione dei minerali.

Quando assumere integratori

In caso di carenza accertata di zinco, può essere utile ricorrere a integratori alimentari, sempre sotto consiglio medico o di un nutrizionista. Parallelamente, è essenziale ottimizzare la dieta per garantire un apporto sufficiente e costante nel tempo.