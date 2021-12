Auto a km 0: cosa sono e a chi dovrebbero interessare

Capita di trovare numerose offerte per auto a km 0. Per poter ragionare correttamente sull’opportunità di scegliere un’auto a km zero è fondamentale capire di cosa si tratta, da dove vengono questo tipo di vetture e perché sono chiamate in questo modo.

Cosa significa auto a km zero

Dove trovarle

Quante ce ne sono sul mercato

Un’auto a km 0 è una vettura già immatricolata, che però è rimasta ferma nel parco macchine di un concessionario. In effetti è il concessionario stesso ad averla immatricolata, solitamente per poter rientrare in un programma di ordini e scontistiche con il brand che tratta o con alcuni importatori. Di fatto quindi è un’auto come nuova: non ha più di 100 km percorsi (si tratta di un requisito previsto dalla legge italiana), non è mai stata utilizzata ed è in perfetto stato di conservazione. Solitamente le auto km 0 a Milano sono disponibili in diversi marchi e modelli e sono state immatricolate entro 6 mesi dalla data in cui ci vengono offerte dal concessionario. Nelle grandi città, come la già citata Milano, le possibilità di trovare l’auto desiderata a km 0 sono più elevate rispetto a quelle disponibili nei paesi più piccoli. Molto dipende poi dal momento dell’anno in cui si è alla ricerca di un veicolo nuovo o usato e anche dal concessionario cui ci si rivolge. In alcuni periodi è possibile trovarne un ampio numero, con una buona scelta di modelli.

Quanto costa un’auto a km 0

Perché sceglierla

Usato o nuovo?

Visto che un’auto a km zero è già stata immatricolata non può essere offerta come se fosse una vettura nuova, anche se nei fatti lo è. Lo sconto che si può ottenere va dal 15 fino al 25% rispetto al prezzo di listino; a conti fatti si tratta di un’offerta imperdibile, soprattutto se si trova il modello di vettura che si desidera. Quindi si ha la possibilità di portare a casa una vettura nuova, mai usata e che non ha mai circolato su strada, ma con un forte sconto. Si deve dire che spesso i concessionari propongono vetture tra quelle più apprezzate dai loro clienti, con allestimenti completi di vari optional. A tutti gli effetti è quindi un ottimo affare, anche perché si può godere spesso di un periodo residuo di garanzia molto elevato. Se la casa produttrice proponeva una garanzia della durata di alcuni anni, questi sono da calcolare dal giorno della prima immatricolazione, che però sarà al massimo di sei mesi antecedente rispetto al giorno della consegna al cliente.

I vantaggi delle auto a km zero

In pronta consegna

Molti modelli in offerta

Oltre al vantaggio del prezzo, che non è assolutamente da trascurare, le auto a km 0 ne offrono anche alcuni vantaggi veramente interessanti. A partire dal fatto che per definizione queste vetture sono in pronta consegna, visto che sono già disponibili dal concessionario, le si può vedere e anche provare su strada. In questo periodo, in cui ricevere l’auto nuova può essere una questione che comporta attese lunghissime, poter guidare in pochi giorni l’auto scelta è un’opportunità veramente interessante.