Normative EU: Tanti prodotti chimici venduti online non regolari

Nell’ultima bozza dell’ECHA Enforcement Forum, le autorità di contrasto hanno rilevato che la maggior parte dei prodotti controllati venduti online non soddisfaceva almeno un requisito della normativa UE in materia di sostanze chimiche in fase di verifica.

Le ispezioni di quasi 6.000 prodotti hanno riguardato i regolamenti REACH, Classificazione, Etichettatura e Imballaggio (CLP) e Biocidi (BPR).

Per REACH, le ispezioni si sono concentrate sulle sostanze chimiche soggette a restrizioni e hanno rilevato che il 78% dei prodotti controllati non era conforme.

I prodotti includevano prodotti e articoli sia professionali che di consumo, inclusi, ad esempio, tessuti, pelletteria, articoli per l’infanzia, giocattoli e gioielli.

Circa 2.600 prodotti sono stati verificati rispetto ai requisiti per le sostanze soggette a restrizioni. Più di 1.800 erano sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), come il piombo nelle saldature per saldatura e l’acido borico.

I prodotti contenenti CMR limitate dovrebbero essere disponibili solo per gli utenti professionali. Tuttavia, il 99% dei prodotti controllati contenenti CMR era disponibile per l’acquisto online da parte dei consumatori. Altre non conformità sono state rilevate per gli ftalati nei giocattoli e per il cadmio nei gioielli.

Ai sensi del CLP, le non conformità erano legate alla mancanza di informazioni sui pericoli della sostanza chimica nella pubblicità online. Nel 75% delle ispezioni le informazioni mancavano e per quelle in cui erano disponibili spesso non erano chiaramente visibili.

Per quanto riguarda i biocidi, il 77% dei biocidi controllati è risultato non conforme ad almeno un requisito del BPR. Il più alto tasso di non conformità è stato per repellenti e attrattivi (79%). La maggior parte delle non conformità individuate riguardava prodotti venduti al pubblico.

Il 17% dei prodotti ispezionati ha violato l’OPI perché conteneva dichiarazioni fuorvianti in pubblicità come “prodotto biocida a basso rischio”, “non tossico”, “innocuo”, “naturale”, “rispettoso dell’ambiente” o “rispettoso degli animali”.

A seguito delle ispezioni, le autorità di contrasto nazionali hanno avviato oltre 5.000 azioni esecutive. Nella maggior parte dei casi, sono stati emessi pareri scritti chiedendo alle aziende di rimuovere l’offerta di prodotti dai loro siti Web o di rendere conformi i loro annunci.

Il tasso di non conformità è stato più elevato per i marketplace rispetto ai negozi online. L’ECHA esorta tutti gli attori a migliorare in modo proattivo la protezione dei consumatori per le vendite online.

Fonte Comunicato ECHA