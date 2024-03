Dove fa male col mal di testa da cervicale?

Il mal di testa cervicale, noto anche come cefalea cervicogenica, è un tipo di mal di testa che origina dal collo e non dalla testa stessa, una condizione medica riconosciuta per il dolore riflessivo – ovvero, il dolore avvertito in una parte del corpo diversa dalla sua origineale. Vediamo le caratteristiche, le cause, i sintomi e le opzioni di trattamento del mal di testa cervicale.

Caratteristiche e Sintomi

Il mal di testa cervicale si distingue per alcuni tratti specifici che possono aiutare a identificarlo. Tipicamente, il dolore inizia alla base del cranio e si irradia su un lato della testa, ma può anche manifestarsi con dolore al collo, limitazione nei movimenti del collo o del capo, e un peggioramento del dolore al movimento del collo. Una postura inadeguata, come quella dovuta a lunghe ore trascorse alla scrivania, può essere un fattore scatenante per questi mal di testa. Inoltre, condizioni come l’artrite nel collo, fratture cervicali, nervi schiacciati, dischi intervertebrali spostati o muscoli del collo tesi o stirati possono essere all’origine di questo tipo di cefalea​​.

Cause Anatomiche e Fisiopatologiche

La comprensione della fisiopatologia del mal di testa cervicale rivela che i primi tre nervi spinali cervicali e i loro rami sono le principali strutture nervose periferiche che possono riferire il dolore alla testa. Questi nervi innervano aree specifiche del collo e della testa, permettendo così il trasferimento di sensazioni dolorose dalla zona del collo alla testa. Il mal di testa cervicale può essere spesso associato a condizioni come l’artrite reumatoide, la degenerazione articolare cervicale e il dolore miofasciale​​.

Diagnosi e Trattamento

La diagnosi di mal di testa cervicale può essere complessa e richiedere un’attenta valutazione clinica, a volte supportata da tecniche di imaging come radiografie cervicali, risonanza magnetica (MRI) o tomografia computerizzata (CT). I criteri diagnostici più recenti includono evidenze cliniche o di imaging di un disturbo o lesione nella colonna cervicale o nei tessuti molli del collo, noti per poter causare mal di testa, insieme a una dimostrazione di causazione basata su specifici criteri​​.

Il trattamento del mal di testa cervicale può variare notevolmente, ma spesso include terapia fisica e farmaci antidolorifici. In alcuni casi, procedure mininvasive come i blocchi nervosi possono essere utili. È importante consultare un medico per una diagnosi accurata e per esplorare le opzioni di trattamento, che possono includere esercizi di stretching e posturali, posizionamento ergonomico, modalità come stimolazione elettrica, calore e ghiaccio, e farmaci quali anti-infiammatori non steroidei (FANS), analgesici e rilassanti muscolari​​.

In conclusione, il mal di testa cervicale è una condizione complessa che richiede un approccio attentamente personalizzato per il trattamento. È fondamentale rivolgersi a professionisti sanitari esperti per ottenere una diagnosi accurata e un piano di trattamento efficace, tenendo conto della varietà di possibili cause sottostanti e delle opzioni terapeutiche disponibili.