L’universo di Yellowstone continua a muoversi in direzioni inaspettate, dimostrando che la sopravvivenza del franchise prescinde ormai dai suoi singoli protagonisti. L’ultimo episodio di Dutton Ranch, rilasciato il 5 giugno su Paramount+, ha segnato un punto di svolta drammatico per Beth e Rip, costretti a reinventarsi dopo un disastro finanziario e segnato da un nuovo omicidio di sangue.

Il contesto: la vita dopo John Dutton e il disastro del bestiame

Per comprendere la disperazione dietro le ultime mosse di Beth (Kelly Reilly) e Rip (Cole Hauser), serve fare un passo indietro. La scomparsa del patriarca John Dutton (interpretato storicamente da Kevin Costner) ha lasciato un vuoto di potere immenso, ma la vera mazzata per il ranch è stata biologica.

Un’inarrestabile epidemia di afta epizootica ha letteralmente azzerato il bestiame dei Dutton. Senza più una fonte di reddito e con i debiti che premono, la coppia d’oro della serie ha dovuto compiere l’impensabile: bussare alla porta della concorrenza spietata, il ranch nemico “10-Petal”.

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Le anticipazioni della puntata confermano che Rip e Beth hanno adottato una strategia a doppia tenaglia per infiltrarsi nella proprietà della rivale Beulah (Annette Bening). Rip si è proposto come nuovo capo mandria, prendendo con la forza il posto del problematico Chet (Hart Denton). Il suo ruolo di comando è durato però solo ventiquattro ore, giusto il tempo di far licenziare Chet, prima che Beth entrasse in gioco con una proposta formale.

La donna ha offerto a Beulah un accordo aggressivo: trasformare il marchio “10-Petal” in un successo globale in tre anni, chiedendo il 20% dei profitti e una via d’uscita totale per lei e Rip dopo cinque anni. C’è però una condizione contrattuale invalicabile: il nome dei Dutton non dovrà mai apparire nell’affare.

Nel frattempo, la tragedia ha colpito il giovane Carter (Finn Little). Il ragazzo, che aveva iniziato a lavorare segretamente per il rancher locale Dwight, si è ritrovato nel mezzo di un’operazione di polizia. Dwight è fuggito, venendo ritrovato poco dopo da Carter, morto dopo essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco vicino alla gabbia del suo giaguaro. Minacciato dallo sceriffo locale, Carter ha dovuto giurare di non rivelare a Beth e Rip la sua presenza sulla scena del crimine.

Cosa cambia per il pubblico italiano di Paramount+

Per gli spettatori italiani che seguono la saga neo-western su Paramount+, questo episodio ridefinisce completamente le dinamiche della serie. Non siamo più davanti alla classica difesa del territorio natio, tema cardine delle prime stagioni di Yellowstone.

La trasformazione di Beth in una manager “ombra” per i rivali e il declassamento (seppur strategico) di Rip a dipendente altrui mostrano una vulnerabilità inedita. La serie si sta muovendo verso un thriller aziendale e psicologico, dove i segreti diventano l’unica vera moneta di scambio: la stessa Beulah ha infatti ammesso di aver assunto la coppia proprio perché “ricattabile e corruttibile”.

fonte: I dettagli della trama dell’episodio del 5 giugno (ora disponibile su Paramount+), i dettagli dell’epidemia di afta epizootica, l’accordo tra Beth e Beulah (20% dei profitti, uscita in 5 anni, divieto di usare il nome Dutton), il licenziamento di Chet, la morte di Dwight e il ricatto dello sceriffo a Carter.