E’ finita la missione di Ingenuity su Marte

Il 18 gennaio 2024, la storia dell’esplorazione marziana ha registrato un significativo capitolo di conclusione: l’elicottero Ingenuity della NASA ha effettuato il suo ultimo volo, chiudendo una missione che ha ampiamente superato ogni aspettativa. Lanciato verso Marte attaccato al ventre del rover Perseverance il 18 febbraio 2021, Ingenuity aveva l’obiettivo primario di dimostrare la fattibilità del volo controllato e alimentato nell’atmosfera marziana, un ambiente con una densità atmosferica di appena l’1% rispetto a quella terrestre.

Il suo primo volo storico avvenne il 19 aprile 2021, segnando Ingenuity come il primo velivolo a realizzare un volo motorizzato e controllato su un altro pianeta. Da allora, ha compiuto 72 voli, coprendo una distanza complessiva di circa 17 chilometri e raggiungendo un’altitudine massima di 24 metri, ben oltre i cinque voli previsti originariamente. Questo piccolo, ma rivoluzionario, elicottero ha non solo dimostrato la possibilità di volare su Marte ma ha anche svolto un ruolo essenziale come esploratore aereo per il rover Perseverance, analizzando il terreno e identificando potenziali obiettivi scientifici​​​​​​.

La missione di Ingenuity ha incontrato delle sfide, in particolare durante le rigide invernalità marziane, quando i “brownouts” energetici causavano il riavvio periodico del computer di volo. Tuttavia, il team ha superato questi ostacoli, adattando le operazioni per consentire a Ingenuity di continuare a volare​​. La fine della missione è stata segnata da un danno a una delle sue pale del rotore, rendendo il velivolo incapace di ulteriori voli​​.

La permanenza di Ingenuity su Marte lascia un’eredità duratura per il futuro dell’esplorazione spaziale. I successi dell’elicottero hanno aperto la strada a futuri velivoli su Marte e altri corpi celesti, come dimostra il progetto Dragonfly della NASA, che mira a inviare un rotore nucleare di dimensioni simili a quelle di un’auto sulla superficie di Titano, la più grande luna di Saturno, nel 2028​​. Ingenuity ha anche dimostrato l’importanza degli aeromobili nell’assistere le missioni rover, fornendo informazioni cruciali che sarebbero state altrimenti irraggiungibili​​​​.

In conclusione, la missione Ingenuity ha segnato una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale, dimostrando che il volo controllato è possibile su un altro pianeta e aprendo nuove frontiere nell’esplorazione robotica dello spazio. La sua eredità ispirerà senza dubbio future missioni, continuando a spingere i limiti di ciò che è possibile oltre la Terra​​​​.