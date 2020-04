Ecco come DiCaprio raccoglie fondi per l’emergenza Coronavirus

Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus sono in tantissimi coloro che hanno donato, per aiutare le strutture ospedaliere ma anche le persone meno fortunate.

Tantissimi vip si sono esposti in prima persona, con donazioni cospicue ma anche con il lancio di raccolte di gran successo, capaci di racimolare milioni di euro che in questo delicato momento storico possono far tanto nell’immediato.

Leonardo DiCaprio è sempre stato molto generoso, ma in questa circostanza ha deciso di fare ancora di più, con un’idea tanto simpatica quanto efficace.

Leonardo DiCaprio (foto@Flickr)

Il divo, assieme al collega Robert De Niro, han offerto ai fan la possibilità di prendere parte alla lavorazione del loro prossimo film, come incentivo per fare donazioni per una raccolta fondi contro l’emergenza Covid-19.

La pellicola a cui i donatori potranno prendere parte, con un ruolo da comparsa, è “Killers of the Flower Moon”, uno dei film più attesi del prossimo anno, diretto da Martin Scorsese, che racconta la vera storia delle uccisioni di nativi americani nell’Oklahoma degli anni ’20.

“Lo facciamo – spiega DiCaprio nel video dove si pubblicizza l’iniziativa- per essere sicuri che ogni famiglia abbia da mangiare in questo periodo così difficile”. “Vogliamo dare supporto, ora più che mai”, aggiunge De Niro.