Germania, incredibile l’appello di uno zoo in crisi

La crisi provocata dall’epidemia di Coronavirus è senza precedenti, e del resto mai prima d’ora si era ricorso ad un lockdown così esteso, tale da coinvolgere quasi tutti i paesi del mondo.

Centinaia di migliaia di persone si stanno ritrovando senza lavoro, e non sarà facile assisterle tutte, garantendo almeno il minimo per vivere.

Ma non dobbiamo dimenticare neppure gli animali: i randagi ospiti nei rifugi, ma anche gli zoo, che sono chiusi da settimane e rischiano di non avere abbastanza soldi per sfamare i propri ospiti.

Un accorato appello in queste ore arriva dalla Germania: Verena Kaspari, direttrice dello zoo di Neumunster , ha denunciato in una intervista a Die Welt di non aver più le risorse economiche per nutrire tutti gli animali del parco.

E questa l’ha spinta ad una decisione incredibile: in mancanza di visitatori e quindi di fondi per mantenere la struttura, per garantire la sopravvivenza di alcuni animali sarà necessario ucciderne altri per sfamare i loro simili.

La struttura, oltre a chiedere donazioni private, vorrebbe un aiuto statale pari a cento milioni di euro. L’associazione nazionale degli zoo tedeschi ha infatti spiegato che le spese ordinarie di gestione sono enormi, e nella maggior parte dei casi non ci sono risparmi sufficienti per fronteggiare questa crisi.