Ecco i film da guardare in streaming per Natale

Se stai cercando i film di Natale da guardare nel 2023, c’è una vasta gamma di scelte, dalle commedie romantiche ai classici natalizi, fino a sorprendenti novità.

Ecco un elenco dettagliato dei film consigliati:

“A Christmas Story”: Un classico intramontabile che narra la storia di un bambino desideroso di ricevere una carabina ad aria compressa per Natale. Puoi trovarlo su Max e Hulu​​.

“National Lampoon’s Christmas Vacation”: Un film divertente sulla famiglia Griswold che cerca di superare una serie di contrattempi durante il periodo natalizio. Disponibile su Max e Hulu​​.

“Mamma ho perso l’aereo” e “Mamma ho perso l’aereo 2: Mi sono perso a New York”: La serie di film che segue le avventure di Kevin McCallister, un ragazzo che si trova accidentalmente da solo a casa durante il Natale. Disponibili su Disney+​​.

“Love Actually”: Questa commedia romantica intreccia le storie di otto coppie diverse durante il periodo natalizio. È disponibile su Netflix​​.

“Best. Christmas. Ever!”: Una commedia natalizia con Heather Graham e Brandy Norwood, disponibile su Netflix​​.

“Holidate”: Un film che segue Sloane e Jackson, che odiano le festività ma decidono di essere il “plus one” reciproco per ogni occasione festiva. Puoi vederlo su Netflix​​.

Tra le nuove uscite del 2023, abbiamo:

“Hannah Waddingham: Home for Christmas”: Una speciale serata musicale natalizia con Hannah Waddingham da “Ted Lasso”, disponibile su Apple TV+​​.

“The Velveteen Rabbit”: Un adattamento del classico per bambini, disponibile su Apple TV+​​.

“The Naughty Nine”: Un film di rapina ambientato al Polo Nord, disponibile su Disney+​​.

“My Christmas Hero”: Una commedia romantica con Candace Cameron Bure, disponibile su Great American Family​​.

“It’s A Wonderful Knife”: Un film horror a tema natalizio, disponibile su Shudder​​.

“Dashing Through the Snow”: Una storia di un papà single che odia il Natale ma riscopre lo spirito festivo, disponibile su Disney+​​.

“A Merry Scottish Christmas”: Una storia di fratelli che si riuniscono in Scozia per Natale, disponibile su Peacock e in diretta su Hallmark​​.

Questi film offrono un mix di generi e storie, garantendo che ci sia qualcosa per tutti i gusti. Sia che tu preferisca i classici che non passano mai di moda, sia che tu voglia qualcosa di nuovo e fresco per il 2023, questi film dovrebbero fornire un’ottima compagnia per le tue serate natalizie.