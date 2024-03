Ecco i Paesi più infelici del mondo

Nell’esplorare il tema della felicità e della sua antitesi attraverso il prisma dei rapporti globali più aggiornati, ci imbattiamo in una varietà di fattori che determinano il benessere degli individui e delle nazioni. L’edizione 2024 del World Happiness Report, una collaborazione tra Gallup, l’Oxford Wellbeing Research Centre, la Rete di Soluzioni per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e il comitato editoriale del WHR, sottolinea non solo i paesi più felici ma anche quelli alle prese con maggiori sfide alla felicità​​.

Questo rapporto annuale si basa su una vasta gamma di dati, inclusi sondaggi sulla soddisfazione della vita, per dare una visione completa del benessere globale. Il metodo prevede l’analisi di sei fattori chiave: supporto sociale, reddito, salute, libertà, generosità e assenza di corruzione. Le ricerche dimostrano che queste componenti giocano un ruolo cruciale nel determinare i livelli di felicità autosegnalati in tutto il mondo, suggerendo che i governi possono promuovere attivamente la felicità attraverso politiche pubbliche e azioni del settore privato e della società civile​​.

Afghanistan e Libano sono stati individuati come i paesi meno felici nel rapporto del 2023, con valutazioni medie della vita significativamente inferiori rispetto ai dieci paesi più felici​​​​. Questa condizione riflette non solo gli impatti diretti dei conflitti e delle instabilità politiche ma anche come fattori come la salute mentale, la qualità del lavoro, la vita familiare e la comunità diventano ancora più prioritari nell’agenda della felicità di un governo quando l’obiettivo è aumentare il benessere umano e ridurre la miseria​​.

Il report evidenzia anche l’importanza dell’efficacia dello stato nel promuovere la felicità, con una capacità statale ben misurata attraverso la capacità fiscale, la capacità collettiva, la capacità legale, l’evitamento della guerra civile e l’evitamento della repressione. Questi elementi sono fortemente correlati con la soddisfazione media della vita nei vari paesi​​.

Inoltre, il comportamento altruistico individuale mostra un impatto significativo sulla felicità personale, su quella del ricevente e sulla felicità complessiva della società. Questo suggerisce una relazione positiva tra felicità e comportamenti altruistici come aiutare gli sconosciuti, donare denaro, donare sangue e fare volontariato. L’incremento del benessere, attraverso l’esperienza dell’aiuto altruistico, tende a rendere le persone più inclini ad aiutare gli altri, creando una spirale virtuosa di benevolenza​​.

Un’altra area di interesse è l’uso dei dati dei social media per misurare i livelli di felicità e disagio prevalenti, con l’avanzamento delle metodologie che consentono valutazioni del benessere più tempestive e dettagliate. Questi progressi hanno migliorato l’accuratezza delle misurazioni e aperto nuove possibilità per la ricerca sperimentale avanzata​​.

Il World Happiness Report ci fornisce preziose intuizioni su come varie dimensioni della vita sociale, economica e politica influenzano la felicità globale. Identificando i paesi meno felici e analizzando le cause alla base di tali valutazioni, è possibile indirizzare meglio le politiche e le iniziative volte a migliorare il benessere collettivo. Questa comprensione approfondita sottolinea l’importanza di approcci olistici e inclusivi per affrontare le sfide alla felicità e promuovere una società più felice e resiliente.