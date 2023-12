Emirati Arabi a Capo del Gruppo di Lavoro sul Cloud Computing della Banca Mondiale

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno recentemente ottenuto un ruolo significativo nel panorama del cloud computing mondiale, grazie alla nomina di Dr. Bushra AlBlooshi a capo del Gruppo di Lavoro sul Cloud Computing della Banca Mondiale. Questo evento segna un importante traguardo per gli EAU nel campo della tecnologia avanzata e della digitalizzazione, riconoscendo i loro notevoli progressi e il ruolo di leader globale nella trasformazione digitale.

La scelta di Dr. AlBlooshi, una figura di spicco del Dubai Electronic Security Center (DESC), come capo del gruppo, sottolinea non solo le sue eccezionali capacità ma anche la competenza dell’Emirati nel settore tecnologico a livello mondiale. La sua leadership è vista come un fattore chiave nell’innovazione del cloud computing, contribuendo significativamente agli avanzamenti tecnologici globali.

L’incarico di Dr. AlBlooshi nel Gruppo di Lavoro sul Cloud Computing della Banca Mondiale include la supervisione di un consorzio di 27 paesi, organizzazioni e importanti aziende tecnologiche internazionali. Il gruppo ha già svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di standard e pratiche globali nel cloud computing, promuovendo l’innovazione e lo sviluppo digitale sostenibile. Tra i contributi dell’EAU, si evidenzia lo sviluppo del GovTech Procurement Practice Note, un documento che fornisce raccomandazioni complete su come prepararsi all’applicazione di sistemi GovTech, e che serve da modello per la progettazione, l’acquisto e l’implementazione di soluzioni GovTech.

Questo impegno degli EAU nel campo del cloud computing non solo dimostra la loro capacità di guidare innovazioni tecnologiche ma evidenzia anche il loro impegno nel favorire lo sviluppo sostenibile e la trasformazione digitale. La posizione di guida degli EAU nel Gruppo di Lavoro riflette l’eccezionale reputazione che il paese ha guadagnato grazie alla visione della sua leadership, lavorando verso un futuro di eccellenza e leadership tecnologica.

Possiamo concludere che, la nomina di Dr. AlBlooshi e il ruolo di guida degli EAU nel Gruppo di Lavoro sul Cloud Computing della Banca Mondiale sono un chiaro segno dell’importanza crescente degli EAU nel settore tecnologico globale. Questo rappresenta non solo un riconoscimento dei loro progressi tecnologici ma anche un’opportunità per influenzare lo sviluppo delle tecnologie future a livello internazionale​​​​​​.