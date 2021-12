eToro: ecco come iniziare a fare trading con il broker nel 2022

Nel settore del trading online eToro si conferma il broker di riferimento per il 2022, con un forte slancio positivo registrato anche nel 2021 dopo la crescita record del 2020. Secondo i dati ufficiali relativi al secondo trimestre 2021, la fintech nata nel 2007 ha acquisito 2,6 milioni di nuovi clienti soltanto da aprile a maggio, con un aumento del 125% delle commissioni totali.

A guidare il successo di eToro ci sono soprattutto le soluzioni dedicate per investire nelle criptovalute, una proposta completa che comprende servizi di trading CFD, exchange e wallet digitale all’interno di un’unica piattaforma. Allo stesso tempo l’azienda mette a disposizione tante funzionalità utili per i trader principianti, come il copy trading e il conto demo gratuito, oltre alla possibilità di acquistare ETF e azioni senza pagare commissioni.

Tutte le soluzioni di eToro per il trading e gli investimenti online

Come spiegato in questa guida dedicata al broker eToro realizzata dagli esperti di Giocareinborsa.com, l’intermediario israeliano offre in questo momento una delle migliori proposte per chi vuole cominciare a investire online. Innanzitutto, eToro fornisce una piattaforma multi-asset di trading moderna e intuitiva, disponibile sia come software desktop sia nella versione app mobile per tablet e smartphone.

Il broker propone anche il copy trading, una funzionalità che consente di copiare le strategie di investimento dei migliori trader, per replicare le posizioni degli altri investitori e migliorare le proprie performance. Con eToro è possibile anche fare pratica senza rischi attraverso il conto demo, uno strumento essenziale per gli investitori principianti per muovere i primi passi in modo sicuro, con la possibilità di migliorare le proprie competenze attraverso l’hub per la formazione professionale eToro Academy.

L’intermediario mette a disposizione anche i CopyPortfolios, portafogli tematici che permettono di investire nel lungo termine in modo automatico su strumenti diversificati, creati su trend specifici come l’hi-tech, il mondo crypto e il biotech. Un punto di forza è il programma zero commissioni di negoziazione su azioni e ETF, per acquistare e vendere questi titoli senza nessun costo operativo, oltre agli strumenti avanzati per il trading CFD per investire nel breve termine su azioni, indici, materie prime, criptovalute e Forex.

Il servizio più apprezzato di eToro è senza dubbio la soluzione integrata per investire sulle criptovalute. Il broker propone il trading online con i CFD per speculare sull’andamento del prezzo delle monete digitali, con 40 crypto token a disposizione su cui investire al rialzo e al ribasso. È possibile anche acquistare criptovalute attraverso l’exchange interno di eToro, conservando le monete digitali in un wallet digitale basato su tecnologia cloud, inoltre si può ottenere un rendimento aggiuntivo mediante lo staking di criptovalute.

Per quali investitori è adatto il broker eToro?

eToro è un broker online regolamentato, in possesso di licenza CySEC, FCA e ASIC, autorizzato ad offrire servizi finanziari anche in Italia e vigilato dalla Consob. L’aspetto della sicurezza, infatti, è un requisito fondamentale per investire online senza rischi di truffe e raggiri, verificando sempre di affidarsi a un intermediario in regola con le normative europee. Fatta questa premessa, è importante capire se un broker è adatto alle proprie esigenze, valutando con attenzione il servizio dell’azienda in base al proprio livello e al tipo di investimenti che si vogliono effettuare.

In questo contesto eToro è un broker indicato soprattutto per gli investitori inesperti e neofiti, infatti le funzionalità e i servizi dell’intermediario sono progettati appositamente per semplificare gli investimenti online, soprattutto per quanto riguarda il social trading e la funzione copy trading. L’azienda propone anche un’elevata accessibilità, grazie a un deposito minimo basso e costi operativi ridotti, con alcune attività finanziarie gratuite come la compravendita di ETF e azioni.

Tuttavia, eToro è un broker compatibile anche con le esigenze dei trader più esperti, soprattutto per chi opera con il trading CFD e vuole diversificare il proprio portafoglio in modo semplice e veloce. Per i professionisti eToro offre la possibilità di ottenere condizioni vantaggiose, basta diventare un popular investor per ricevere dei compensi in base al numero di utenti che copiano le proprie strategie. Il broker è indicato anche per chi vuole investire in criptovalute, con la possibilità di usufruire di una soluzione completa per il trading e la compravendita di crypto token.

Ovviamente bisogna sempre analizzare il servizio direttamente, utilizzando il conto demo per provare la piattaforma e i vari servizi proposti dal broker online. In questo modo è possibile ottenere un riscontro sulle soluzioni d’investimento messe a disposizione dall’intermediario, per capire se effettivamente è l’opzione migliore per le proprie esigenze. Inoltre, a prescindere dal broker scelto non bisogna trascurare l’importanza della formazione, iniziando sempre a investire con prudenza e informandosi bene prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria.