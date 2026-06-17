L’algoritmo delle piattaforme di streaming a volte nasconde i tesori più preziosi sotto montagne di reality show e produzioni fotocopia. Tra questi giganti invisibili c’è Evil, una serie horror-procedurale che rappresenta oggi il vero erede spirituale di cult come X-Files.

Mentre il pubblico si concentra sui soliti cataloghi, questo gioiello della cultura pop affronta le paure dell’era digitale unendo il paranormale alle derive della tecnologia moderna.

Fede contro tech: la formula vincente

La struttura dello show poggia su un trio di investigatori eccezionale che lavora per conto della Chiesa Cattolica. Troviamo una psicologa forense agnostica, un prete in formazione ed esperto di miracoli, e un appaltatore tecnologico dichiaratamente ateo. Il loro compito è analizzare presunti miracoli, miracoli medici e, soprattutto, casi di possessione demoniaca.

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Il fascino della serie risiede nel rifiuto di dare risposte immediate. Proprio come accadeva con Mulder e Scully negli anni Novanta, ogni evento ambiguo può essere letto attraverso la lente della fede o quella della scienza.

A questo si aggiunge una fortissima tensione erotica mai risolta tra i due protagonisti principali, un elemento narrativo che tiene incollati allo schermo e che la televisione moderna sembrava aver dimenticato.

Il lato oscuro della vita digitale

A differenza dei vecchi show sul paranormale, Evil eccelle nel calare il sovrannaturale nella nostra quotidianità iperconnessa. I protagonisti non si muovono solo in vecchie chiese abbandonate, ma esplorano i meandri più tossici del web e dell’innovazione tecnologica.

Chatbot posseduti: La serie indaga algoritmi di intelligenza artificiale che sembrano guidati da entità demoniache.

La serie indaga algoritmi di intelligenza artificiale che sembrano guidati da entità demoniache. Investimenti digitali: Il pericolo si nasconde persino dietro consigli di trading online che perseguitano chiunque decida di seguirli.

Il pericolo si nasconde persino dietro consigli di trading online che perseguitano chiunque decida di seguirli. Deepfake e manipolazione: La tecnologia diventa lo strumento perfetto attraverso cui il male moderno si propaga nel mondo reale.

Il cattivo principale, uno psicologo cinico interpretato magistralmente da Michael Emerson, incarna perfettamente questa fusione: un manipolatore che usa la burocrazia e la rete per diffondere il caos.

Il paradosso dello streaming in Italia

Il vero problema di Evil non è la qualità della scrittura, ma la sua distribuzione. Prodotta inizialmente per la tv lineare americana CBS, la serie è poi passata su Paramount+, una piattaforma che fatica a competere con la popolarità di Netflix o Prime Video.

Per lo spettatore italiano, la frammentazione dei diritti televisivi rende spesso difficile intercettare queste produzioni. In Italia, Paramount+ è accessibile sia come app autonoma sia come canale aggiuntivo (Prime Video Channels) o all’interno delle offerte Sky. Questa barriera d’ingresso ha reso lo show un fenomeno di nicchia nel nostro Paese, nonostante un passaparola entusiasta tra gli appassionati del genere horror e sci-fi.

Una chiusura frettolosa a causa degli scioperi

Anche i prodotti migliori devono fare i conti con i bilanci aziendali. Nel 2024, sulla scia dei grandi scioperi degli sceneggiatori e degli attori che hanno paralizzato Hollywood, la produzione è stata cancellata alla quarta stagione per tagliare i costi.

Gli autori hanno ottenuto solo quattro episodi extra per concludere l’intera mitologia dello show. Sebbene l’evoluzione dei personaggi abbia ampiamente soddisfatto la fanbase, diverse sottotrame verticali e misteri legati alla cospirazione principale sono rimasti senza una risposta definitiva. Evil non si inserisce nella lista dei finali più odiati della TV, ma lascia comunque l’amaro in bocca per quello che avrebbe potuto essere con una stagione intera a disposizione.