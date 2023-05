Nell’era dei social media, visitare i profili degli altri è diventata una pratica comune. Tuttavia, di recente, un problema imbarazzante ha colpito numerosi utenti di Facebook: le richieste di amicizia sono state inviate automaticamente dai loro profili senza che loro ne fossero a conoscenza o avessero dato il loro consenso.

Facebook Invio automatico di richieste di amicizia causa imbarazzo e reazioni contrastanti tra gli utenti (Foto@Pixabay)

L’incidente è avvenuto alla fine della scorsa settimana, suscitando diverse reazioni tra gli utenti di Facebook. Molti si sono ritrovati a inviare richieste di amicizia in modo del tutto casuale, anche a persone con cui non avevano alcun rapporto, bastava semplicemente visitare il loro profilo. Questo bug, scoperto dagli utenti stessi, è stato successivamente confermato da Meta, l’azienda proprietaria di Facebook.

Meta ha commentato sul sito web di The Daily Beast affermando: “Abbiamo risolto un errore che si verificava in relazione a un aggiornamento dell’app e causava l’invio automatico di alcune richieste di amicizia. Ora abbiamo impedito che ciò accadesse e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.“

L’imprevisto ha suscitato non solo disagio tra gli utenti, ma anche diverse reazioni sul popolare social network Twitter, dove molti hanno espresso la loro frustrazione e imbarazzo riguardo all’accaduto. Alcuni utenti sono stati arrabbiati per la violazione della loro privacy e per l’invio indiscriminato di richieste di amicizia. Altri, invece, hanno trovato ironico che Facebook abbia improvvisamente rivelato i loro “stalkers”, coloro che visitano i loro profili senza fare richiesta di amicizia.

Non solo coloro che erano semplicemente curiosi sono stati esposti, ma anche coloro che, ad esempio, stavano cercando di bloccare altre persone hanno avuto i loro movimenti svelati involontariamente. Questo problema ha generato un senso di imbarazzo e disagio per molti utenti, che si sono ritrovati ad affrontare situazioni impreviste e scomode.

Nonostante Meta abbia risolto rapidamente il problema e si sia scusato per gli inconvenienti causati, questo incidente ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza e sulla privacy dei dati personali su Facebook. Gli utenti sono sempre più attenti a come le loro azioni online possono essere rilevate e utilizzate da terzi senza il loro consenso.

L’incidente delle richieste di amicizia automatiche inviate a seguito di una semplice visita al profilo di qualcuno rimarrà sicuramente come un episodio imbarazzante nella storia dei social media. L’importanza di una gestione adeguata della privacy e della sicurezza online viene sottolineata ancora una volta, mentre gli utenti riflettono sulle implicazioni di tali errori e sull’uso responsabile delle piattaforme social.