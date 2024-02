Farina di Grillo etichetta: Come si guarda?

La farina di grillo rappresenta un’innovazione significativa nel panorama alimentare, introducendo una fonte alternativa di proteine rispetto alle tradizionali farine vegetali o animali. La sua produzione e commercializzazione in Italia e in Europa sono regolate da normative specifiche, mirate a garantire la sicurezza e l’informazione per i consumatori.

La farina di grillo, ottenuta macinando grilli precedentemente allevati, congelati o cotti a vapore e asciugati, si distingue per il suo elevato contenuto proteico e per essere ricca di vitamine e minerali, come ferro e calcio. La sua produzione è considerata sostenibile grazie a un minor impatto ambientale rispetto alle fonti di proteine tradizionali, richiedendo meno terreno, acqua e risorse alimentari per produrre una quantità equivalente di proteine​​.

In Italia, l’etichettatura dei prodotti alimentari contenenti farina di grillo è regolamentata da quattro decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale, firmati dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Questi decreti mirano a informare chiaramente i consumatori sulla presenza di farina di insetto nei prodotti alimentari, specificando la tipologia e la quantità di insetti utilizzati, il paese d’origine e eventuali rischi legati a reazioni allergiche. La normativa prevede inoltre che i prodotti a base di farina di grillo siano venduti in comparti separati nei punti vendita, con adeguata segnaletica​​.

Il governo italiano ha introdotto queste misure normative con l’obiettivo di garantire trasparenza e sicurezza alimentare, in linea con l’autorizzazione europea per la vendita di alimenti a base di insetti. I decreti stabiliscono l’obbligo di etichettatura chiara per i prodotti che contengono farina di grillo, indicando non solo la presenza dell’insetto ma anche specificando che il consumo di tali prodotti può provocare reazioni allergiche in individui sensibili a crostacei, molluschi e acari della polvere​​.

Il prezzo della farina di grillo varia a seconda di diversi fattori, come il luogo di acquisto, il marchio e la quantità. Generalmente, è più costoso rispetto alle farine tradizionali, con prezzi che possono oscillare tra i 15 e i 30 euro per chilogrammo, riflettendo i costi relativamente elevati di produzione e le tecnologie avanzate necessarie​​.

Per conservare al meglio la farina di grillo, è raccomandato riporla in un luogo fresco e asciutto, lontano da luce diretta e fonti di calore, in contenitori ermetici o sacchetti richiudibili, al fine di prevenire l’ossidazione e preservare la freschezza e la qualità del prodotto per un periodo fino a sei mesi o più​​.

In sintesi, la farina di grillo rappresenta un’opzione nutrizionale innovativa e sostenibile, la cui introduzione nel mercato alimentare è accompagnata da rigorose normative in materia di etichettatura e sicurezza alimentare, al fine di tutelare i consumatori e garantire una scelta informata.