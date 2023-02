Farina d’insetti negli alimenti, la troviamo già?

La farina d’insetti sta diventando sempre più popolare come alternativa sostenibile e salutare alle proteine ​​di origine animale.

Questo nuovo ingrediente viene prodotto a partire dalle larve di insetti come la farina di grilli, la farina di cavallette e la farina di vermi del miele.

Farina d’insetti negli alimenti (Foto@Pixabay)

La farina d’insetti è un’ottima fonte di proteine, con un alto contenuto di aminoacidi essenziali e di ferro. Inoltre, la produzione di farina d’insetti è molto più sostenibile rispetto alla produzione di proteine ​​di origine animale, poiché gli insetti richiedono molto meno cibo, acqua e spazio per crescere rispetto ai classici animali da allevamento.

Farina d’insetti nella nostra alimentazione

La farina d’insetti sta diventando sempre più popolare nella nostra alimentazione, soprattutto come ingrediente in prodotti come barrette energetiche, snack salati e bevande proteiche. Inoltre, alcune marche stanno iniziando a utilizzare la farina d’insetti anche come ingrediente nella produzione di pasta e pane.

Tuttavia, non tutti sono entusiasti di questo nuovo ingrediente e potrebbero avere preoccupazioni per quanto riguarda il gusto e la sicurezza alimentare. La farina d’insetti ha un sapore leggermente nutty e un aroma particolare che potrebbe non piacere a tutti. Inoltre, ci sono preoccupazioni per quanto riguarda la presenza di sostanze tossiche negli insetti e la loro trasmissione attraverso la farina d’insetti.

La farina d’insetti in Italia

La farina d’insetti non è ancora ampiamente commercializzata in Italia. Tuttavia, ci sono alcune aziende che stanno iniziando a produrre e vendere prodotti alimentari contenenti farina d’insetti, e questa tendenza potrebbe aumentare nel tempo. Inoltre, ci sono anche alcune iniziative a livello europeo per promuovere l’uso di farina d’insetti come alternativa sostenibile e salutare alle proteine ​​di origine animale.

In generale, la farina d’insetti è un’alternativa sostenibile e salutare alle proteine ​​di origine animale che sta diventando sempre più popolare nella nostra alimentazione. Tuttavia, è importante fare attenzione alle preoccupazioni per quanto riguarda il gusto e la sicurezza alimentare prima di includere la farina d’insetti nella propria dieta.