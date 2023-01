La figura del Coordinatore della Sicurezza e l’importanza della sicurezza in edilizia

Il 12 ottobre del 2022, attraverso il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul suo stesso sito web, l’Inail ha fatto sapere di aver messo a disposizione circa 14 milioni di euro destinati al finanziamento degli aggiornamenti tematici e degli interventi formativi destinati alla sicurezza sul posto di lavoro. I beneficiari di tale intervento sono i lavoratori stessi, i rappresentanti per la sicurezza aziendale, territoriale e di sito produttivo, i responsabili del servizio di protezione e prevenzione. Cosa vuol dire e quali saranno gli esiti di tale misura? A spiegarlo meglio ci ha pensato Franco Bettoni, presidente Inail.

Un’iniziativa che tende la mano alla sicurezza sul lavoro

Come affermato da Franco Bettoni, si è trattato di un’iniziativa importante, tesa a favorire una più capillare diffusione della cultura della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. E come in tutti gli ambiti, a svolgere un ruolo cruciale sarà la formazione, che costituisce l’elemento in grado di orientare i comportamenti dei dipendenti e dei lavoratori nella giusta direzione. L’obiettivo è incoraggiare una trasformazione culturale capace di premiare finalmente la prevenzione, elemento che riveste un’importanza fondamentale anche in termini di crescita, sviluppo, produttività e competitività sui mercati. L’Inail, prosegue Bettoni, ha quindi deciso di finanziare la formazione puntando tutto sui temi della sicurezza e della salute. Proprio questi argomenti costituiscono e costituiranno sempre più le fondamenta di un percorso educativo finalizzato all’incremento e al miglioramento delle competenze dei lavoratori, i quali devono imparare a riconoscere i rischi, ad utilizzare correttamente DPI (dispositivi di protezione individuale) e attrezzature e a maturare una maggior consapevolezza circa l’importanza delle proprie mansioni nell’ambito dei processi produttivi.

Le tematiche principali

Dalla promozione e costruzione delle relazioni con i soggetti esterni ed interni all’organizzazione dei flussi comunicativi, passando per le tecniche di gestione dell’errore umano, la lista degli argomenti è molto lunga. Tutte queste tematiche e molte altre ancora vengono e verranno affrontate durante i corsi formativi finanziati dall’Inail. L’iniziativa promossa dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro include 8 diversi ambiti, alcuni dei quali relativi alla creazione di figure professionali specifiche, tra cui quella del Coordinatore di Sicurezza. Le domande di finanziamento possono essere presentate, in aggregazione o in modalità singola, da soggetti formatori accreditati nella Regione di competenza, ovvero nel territorio nel quale avrà luogo il progetto, e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ogni domanda deve riguardare interventi di carattere formativo per un importo complessivo compreso tra 20.000 e 140.000 euro. A tutti i progetti ammessi verrà poi riconosciuto un determinato contributo economico, calcolato sulla base delle ore di formazione erogate e del numero dei partecipanti. Una volta terminata la fase di presentazione delle domande, i fondi verranno assegnati fino ad esaurimento, in base all’ordine cronologico di presentazione. È stabilito, inoltre, che le attività formative debbano concludersi entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

Di cosa si occupa il Coordinatore della Sicurezza?

Tra i corsi di formazione finanziati dall’Inail figura anche il corso coordinatore sicurezza, teso a formare figure professionali il cui compito principale è prevenire i rischi nei cantieri edili. In buona sostanza, il suo ruolo è quello di fungere da intermediario tra il committente e il progettista. Di conseguenza, il Coordinatore di Sicurezza è tenuto a gestire e pianificare tutti gli aspetti relativi ai temi della sicurezza in cantiere. Inoltre, deve coordinare tutte le imprese impegnate nei lavori, in modo da prevenire eventuali rischi per i lavoratori. Per svolgere al meglio le sue mansioni, il Coordinatore di Sicurezza redige un piano di sicurezza prima dell’avvio dei lavori, quindi monitora l’andamento del progetto, assicurandosi che aziende e dipendenti operino nel rispetto delle regole previste. Vale la pena sottolineare come quella del Coordinatore sia una figura necessaria soltanto nel caso dei cantieri edili. È obbligatorio il possesso del relativo titolo di studio, il quale deve essere specifico per il settore nel quale si andrà ad operare. Tra coloro che erogano i corsi per diventare Coordinatore della Sicurezza figura anche Beta Imprese, azienda che offre formazione online e videoconferenza attraverso la sua piattaforma web. Il corso in questione è tenuto da insegnanti specializzati ed è rivolto a coloro che intendono svolgere le funzioni di Coordinatore per la Progettazione e di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, come stabilito dal D.lgs. 81/2008.