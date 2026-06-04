La quarta stagione di Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma) è finalmente sbarcata su Canale 5, promettendo di stravolgere i pomeriggi degli appassionati di soap turche. Tra clamorosi ritorni economici, rifiuti sentimentali e un epilogo ad altissima tensione, i nuovi episodi resetteranno completamente i rapporti di forza tra i protagonisti.

Il grande ritorno di Halit: ricchezza e un rifiuto inaspettato

La terza stagione si era chiusa con un Halit in profonda crisi finanziaria, impegnato a ricostruire faticosamente il legame con i suoi figli: dall’aiuto a Zehra per superare i problemi con l’alcol, fino al sostegno per Erim e Lila.

Con l’inizio della quarta stagione, in onda il sabato alle 15:40, la situazione si ribalta. Halit torna sulla scena incredibilmente ricco, riacquista la sua lussuosa villa e tenta subito il colpaccio: chiedere a Yildiz di risposarlo. La risposta della donna, tuttavia, gela l’ex marito. Yildiz rifiuta la proposta, decisa a difendere l’indipendenza conquistata dopo i tradimenti e le umiliazioni subite in passato.

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Nuovi amori e alleanze segrete contro Sahika

Il rifiuto a Halit non è l’unica novità per Yildiz. Nei nuovi episodi assisteremo al suo progressivo avvicinamento a Kerim, un nuovo e affascinante personaggio conosciuto in ufficio. Dopo un serrato corteggiamento, Yildiz cederà a un invito a cena, complicando notevolmente la sua situazione sentimentale.

Nel frattempo, la Holding torna a essere un campo di battaglia:

L’alleanza segreta: Halit stringe un patto d’acciaio con l’ex rivale Ender.

Halit stringe un patto d’acciaio con l’ex rivale Ender. L’obiettivo: Contrastare i piani sempre più pericolosi e destabilizzanti di Sahika.

Contrastare i piani sempre più pericolosi e destabilizzanti di Sahika. Le conseguenze: Sahika vedrà vacillare la propria posizione di potere, dando il via a una nuova catena di intrighi e vendette.

Spoiler: l’esplosivo finale della quarta stagione

ATTENZIONE SPOILER: Se non volete scoprire come si concluderà la quarta stagione di Forbidden Fruit, vi consigliamo di interrompere qui la lettura.

Le anticipazioni ufficiali che arrivano dalla Turchia svelano che la quarta stagione (che si conclude con l’episodio 110 della versione originale) terminerà in modo decisamente drammatico.

Ender e Yildiz si ritroveranno unite nel tentativo di smascherare i piani di Hasan Ali. Il confronto finale tra i tre verrà però interrotto da un evento catastrofico: una tremenda esplosione devasterà la casa di Hasan Ali. Gli sviluppi successivi confermano che, mentre Ender e Yildiz riusciranno a salvarsi riportando solo alcune ferite, Hasan Ali perderà la vita. Un’uscita di scena tragica che aprirà la strada a una quinta stagione completamente rivoluzionata.

I nuovi episodi di Forbidden Fruit vanno in onda su Canale 5 e sono disponibili, sia in diretta streaming che on demand, sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Fonte principale: Canali ufficiali Mediaset e broadcasting turco (Yasak Elma).