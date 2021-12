Frank Zappa a 50 anni dall’incendio di Montreux, nuova versione

L’incendio del Casinò di Montreux è uno dei momenti più mitizzati nella storia del rock. Ambientato sulla costa del Lago di Ginevra in Svizzera, il fuoco avrebbe finito per ispirare uno dei brani più famosi del rock e si sarebbe cementato per sempre nella storia del genere, grazie ai Deep Purple.

Il 4 dicembre 1971, lo storico Casinò di Montreux viene raso al suolo. La storia vuole che l’incendio è iniziato quasi 90 minuti in una performance della band di Frank Zappa, The Mothers of Invention.

Altra stranissima particolarità che lo scoppio dell’incendio e il successivo annuncio possono essere ascoltati nell’album bootleg del 1992 Swiss Cheese/Fire.

La band stava eseguendo il loro classico “King Kong” di Uncle Meat del 1969 , quando è divampato l’incendio. Durante l’assolo del tastierista Don Preston, si dice che sia stata sparata una pistola lanciarazzi e che il proiettile abbia colpito il tetto, fatto di legno, del Casinò e poi il fuoco si sia propagato rapidamente.

Un partecipante allo spettacolo, Pete Schneider, ha presentato una versione leggermente diversa degli eventi in un post sul blog del 2009, spiegando:

“L’incendio è stato appiccato da un giovane. Non credo che sia stato innescato da una pistola lanciarazzi come dice la canzone, ma dal ragazzo che ha lanciato fiammiferi accesi in aria, e uno di questi è rimasto incastrato nel soffitto molto basso… Quindi il fuoco è partito proprio sopra dove il ragazzo era seduto sulle travi del soffitto basso”.

Ad ogni modo, non importa come è iniziato l’incendio, poiché, alla fine della serata, il Casinò di Montreux era un relitto fumante.

Fortunatamente, Frank Zappa è stato abbastanza perspicace da capire che l’incendio era serio e ha detto responsabilmente al pubblico di uscire con calma dall’edificio.

“Erano molto organizzati“, ha detto Zappa in un’intervista dopo l’incendio. “Sono stato solo fortunato che molti di loro fossero in grado di capire l’inglese, perché non sapevo cosa dire loro in francese”.

Quel giorno, i rocker inglesi dei Deep Purple erano a Montreux per registrare il loro ultimo album, che sarebbe poi stato Machine Head del 1972.

Avevano persino preso in prestito lo studio di registrazione mobile dei Rolling Stones per iniziare il loro nuovo album. Tuttavia, anche loro sono stati colpiti dall’incendio.

La band è stata costretta ad uscire dalle loro stanze d’albergo dal fumo e le scene apocalittiche che hanno visto hanno ispirato quella che sarebbe diventata una pietra miliare, “Smoke on the Water“.

Si dice che i Deep Purple stessero pianificando di utilizzare il locale per registrare parti dell’album e, ovviamente, l’incendio mise fine a quei piani.

Il Casinò fu ricostruito ma non sarebbe stato riaperto fino al 1975. Nel frattempo, eventuali concerti a Montreux e il festival jazz si sarebbero tenuti nelle altre sedi della città.

Il festival sarebbe quindi andato avanti ininterrotto da ulteriori disastri. Si è trasferito nel nuovo e molto più grande Centro Congressi di Montreux nel 1993.

fonte@FaroutMagazine / Foto@Wikimedia