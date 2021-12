George Clooney rivela: Ho rifiutato 35 milioni di dollari per uno spot

George Clooney ha rivelato di aver rifiutato 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro da protagonista in uno spot di una compagnia aerea.

Avvocato per i diritti umani, nativa di Beirut, ha studiato all’Università di Oxford ed è specializzata in diritto internazionale, che può esercitare sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.

In una recente intervista a The Guardian, George Clooney ha dichiarato: “Mi sono stati offerti 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro per uno spot di una compagnia aerea, ma ne ho parlato con Amal e abbiamo deciso che non ne valeva la pena“.

Ha aggiunto: “Era associato ad un paese che, sebbene sia un alleato, a volte è discutibile nelle sue scelte, e quindi ho pensato: “Beh, non ne vale la pena“.

Clooney si è però ripreso alla grande come testimonial del famoso Nespresso, pare, con un compenso complessivo di oltre 30 milioni di euro.

George e Amal, 43 anni, si sono sposati nel 2014 e hanno due gemelli di 4 anni, Ella e Alexander. Clooney ha anche spiegato perché negli ultimi anni ha scelto di fare un piccolo passo indietro rispetto alle proposte cinematografiche.

“In generale, non ci sono così tante parti fantastiche e, guarda, non devo recitare per forza“, ha osservato. “Mia moglie ed io abbiamo avuto questa conversazione quando ho compiuto 60 anni quest’estate. Ho detto: ‘Posso ancora andare in giro ed entrambi amiamo quello che facciamo. Quindi ci assicuriamo semplicemente di vivere bene le nostre vite“.

foto@Wikimedia