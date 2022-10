Fuerteventura, il mistero del ritrovamento di un’antica nave

Una strana nave è stata ritrovata negli scavi della Cueva de Villaverde e, secondo gli addetti agli scavi, può aiutare a comprendere meglio lo stile di vita degli antichi abitanti dell’isola di Fuerteventura.

Nell’ambito degli scavi della Cueva de Villaverde, nell’isola di Fuerteventura, è stata ritrovata una nave che potrebbe avere più di 1.000 anni.

La direttrice di Sandstone e dei lavori di scavo, Rosa López, ha confermato che il ritrovamento è stato fatto dal suo collega Derque Castellano e ha evidenziato “che si tratta di un ritrovamento spettacolare, poiché è la prima volta che viene ritrovata una nave di queste dimensioni“.

Allo stesso modo, ha valutato l’età della nave in circa 1.000 anni in assenza di studi più approfonditi “che sarebbero di vitale importanza per conoscere meglio lo stile di vita dei primitivi abitanti di Fuerteventura“.

Infine, ha indicato che il vaso, battezzato ‘Olivita‘, è intero, anche se frammentato e che sarà inviato per studio al Museo Archeologico di Betancuria, poiché sapere cosa ha conservato “darà un’idea di come vivevano le persone in quei tempi“.

Nel frattempo, il sindaco di La Oliva, Pilar González, ha espresso “la sua grande gioia per questa importante scoperta, che sottolinea l’importanza degli scavi in corso“.

“Stiamo affrontando un’opportunità unica per trasformare la Cueva de Villaverde in un punto di riferimento archeologico e storico e non la sprecheremo, sono impaziente di poter mostrare a tutti i residenti di La Oliva e a coloro che ci visitano questo sito“, ha sottolineato.

