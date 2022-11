Gazprom fornirà 1 miliardo di metri cubi di gas all’Azerbaigian

Gazprom consegnerà fino ad 1 miliardo di metri cubi di gas naturale all’Azerbaigian fino a marzo.

Gazprom fornirà all’Azerbaigian fino a 1 miliardo di metri cubi di gas naturale entro marzo 2023 in base a un nuovo contratto, ha affermato la holding statale russa in un comunicato, citato da BTA.

“Dal 15 novembre sono iniziate le consegne di gas russo all’Azerbaigian secondo il nuovo contratto per l’acquisto e la vendita di gas naturale. È stato concluso tra “Gazprom Export” e la Compagnia petrolifera statale della Repubblica dell’Azerbaigian – SOCAR (SOCAR)” scrive l’azienda Gazprom.

SOKAR è la più grande compagnia statale di petrolio e gas in Azerbaigian. Le sue attività comprendono l’esplorazione, l’estrazione, la lavorazione, il trasporto e la vendita di petrolio, gas naturale e condensato di gas.

Kiril Petkov, in qualità di Primo Ministro, è stato in visita ufficiale a Baku in estate, dove ha discusso con il Presidente Ilham Isaev delle possibilità di aumentare la fornitura di gas.

Ciò è accaduto sullo sfondo di diverse proteste consecutive dei liberali e dei sostenitori gialli della città contro le forniture di Gazprom, anche se è diventato chiaro quasi immediatamente che Promyanata acquista gas tramite intermediari russi e con un ricarico corrispondente.

fonte@blitz.bg