In Ucraina distrutte infrastrutture da 100 miliardi di dollari

I danni alle infrastrutture dell’Ucraina da febbraio sono stimati in 100 miliardi di dollari.

Lo ha detto il ministro delle finanze ucraino Serhiy Marchenko, citato dalla Reuters.

Secondo il ministro, è abbastanza difficile calcolare l’intera entità del danno, perché l’infrastruttura viene attaccata quotidianamente.

In precedenza, il commissario europeo per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, aveva osservato che i danni alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina si stavano avvicinando ad un punto critico, quindi l’Unione europea stava lavorando instancabilmente per sostenere le forniture energetiche del paese.

I partecipanti a una sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite lunedì, hanno adottato una risoluzione per compilare un registro internazionale dei danni presumibilmente causati dalla Russia all’Ucraina, nonché per riconoscere la necessità di creare un meccanismo per compensare le perdite.

94 paesi hanno votato a favore del documento, ma l’iniziativa non ha ricevuto l’approvazione da altri 97 paesi.

Nelle ultime settimane, la Russia ha lanciato una serie di attacchi missilistici e droni contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina.

Kiev ha affermato che fino a 1/3 del sistema energetico del paese è stato danneggiato e le autorità ucraine hanno avvertito che era possibile un blackout a causa delle scorte limitate.