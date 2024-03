GDDR 7 la nuova frontiera delle memorie per le schede video

Il mondo delle schede video è in procinto di vivere una rivoluzione grazie all’arrivo delle nuove memorie GDDR7, una tecnologia che promette di spingere ulteriormente le prestazioni grafiche sia per il gaming che per applicazioni professionali e di intelligenza artificiale. Le specifiche finalizzate di GDDR7 sono state pubblicate dalla JEDEC, l’associazione globale che si occupa di standardizzare le tecnologie di memoria, segnando l’inizio di una nuova era per le schede video di prossima generazione.

Le memorie GDDR7 rappresentano un significativo passo avanti rispetto alle precedenti generazioni GDDR6 e GDDR6X, offrendo un incremento impressionante della banda passante e della capacità. Una delle innovazioni più rilevanti introdotte da GDDR7 è il cambio dal tradizionale encoding non-return-to-zero (NRZ) a due bit al pulse amplitude modulating (PAM3) a tre bit sul bus della memoria. Questo cambio di encoding permette di trasmettere tre bit in due cicli, contro i due bit dei sistemi precedenti, ottenendo così un sostanziale aumento della banda passante a parità di frequenza operativa.

La capacità massima per dispositivo è stata raddoppiata rispetto a GDDR6/GDDR6X, passando a 64Gbit per dispositivo DRAM, il che teoricamente potrebbe spingere la capacità massima di memoria di una scheda video high-end con un bus a 384 bit fino a incredibili 192GB. Sebbene per il momento si preveda l’uso di chip da 16Gbit/24Gbit, l’architettura supporta anche capacità non potenze di due, come 24Gbit e 48Gbit, offrendo una flessibilità maggiore nella configurazione delle schede video.

Una caratteristica distintiva di GDDR7 è l’inclusione di funzionalità avanzate per la affidabilità della memoria, come le capacità on-die ECC (Error Correction Code), precedentemente viste con l’introduzione di DDR5. Questo approccio consente ai produttori di memoria di mantenere le loro schede operativamente affidabili di fronte a inevitabili errori, migliorando significativamente la qualità e la durabilità dei dispositivi.

La GDDR7 introduce anche una suite di altre funzionalità relative alla affidabilità, soprattutto per supportare l’operatività del PAM3. Tra queste, troviamo i pattern di addestramento LFSR (linear-feedback shift register) indipendenti dal core, con mascheramento dell’occhio e contatori di errori, per testare e regolare l’interfaccia per garantire l’efficienza, valutare la qualità del segnale e tracciare il numero di errori durante l’addestramento.

Le principali aziende del settore, tra cui AMD e NVIDIA, nonché i giganti della produzione di memorie come Samsung e Micron, hanno espresso forte interesse per GDDR7, evidenziando le potenzialità di questa tecnologia nell’incrementare la capacità e la banda passante della memoria – un aspetto cruciale in questa era in cui il mercato è fortemente orientato verso applicazioni legate all’intelligenza artificiale.

Sebbene al momento non siano stati annunciati prodotti specifici, è prevedibile che vedremo le prime schede video equipaggiate con memoria GDDR7 entro la fine dell’anno, considerando le dichiarazioni di intenti da parte di Samsung e Micron di iniziare la spedizione di memorie GDDR7 quest’anno. Questo lascia presagire che la nuova generazione di GPU di punta, come la NVIDIA Blackwell e l’AMD RDNA 4, potrebbero essere tra i primi dispositivi a beneficiare di questa rivoluzionaria tecnologia di memoria, promettendo guadagni significativi di banda passante rispetto alle attuali generazioni.

Con l’avvento di GDDR7, si apre quindi un nuovo capitolo nell’evoluzione delle schede video, con promesse di prestazioni grafiche mai viste prima, che saranno in grado di soddisfare le esigenze sempre più esigenti dei videogiochi moderni, delle applicazioni professionali e dei complessi modelli di intelligenza artificiale​​​​.