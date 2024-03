Arriva un nuovo farmaco per la prevenzione della menopausa

L’avanzamento nella ricerca medica porta continuamente alla scoperta di nuovi trattamenti capaci di migliorare significativamente la qualità della vita. Uno degli ultimi traguardi in questo campo è stato il lancio di un farmaco innovativo per la gestione dei sintomi associati alla menopausa, specificatamente le vampate di calore, che rappresentano una delle manifestazioni più comuni e fastidiose di questo periodo della vita di una donna.

Il farmaco, denominato fezolinetant e commercializzato sotto il nome di Veozah negli Stati Uniti, segna un punto di svolta nella gestione della menopausa. A differenza delle terapie ormonali sostitutive (HRT), che hanno rappresentato per anni il principale approccio al trattamento dei sintomi menopausali ma non sono prive di rischi e controindicazioni, il fezolinetant offre una soluzione non ormonale innovativa. Sviluppato da Astellas Pharma, il fezolinetant è il primo antagonista del recettore neurochinina 3 (NK3) approvato dalla FDA per il trattamento delle vampate di calore moderate fino a severe causate dalla menopausa​​.

Il meccanismo d’azione di questo farmaco è particolarmente interessante perché si concentra sul cervello, precisamente su una regione chiamata ipotalamo, che gioca un ruolo cruciale nella regolazione della temperatura corporea. La menopausa porta a una riduzione dei livelli di estrogeni, il che altera l’attività di alcuni neuroni nell’ipotalamo responsabili della sensazione di calore. Fezolinetant agisce bloccando l’attività del recettore NK3, riducendo così la frequenza e l’intensità delle vampate di calore. È stato dimostrato che questo approccio fornisce un’efficacia significativa nel trattamento dei sintomi menopausali senza gli effetti collaterali associati alla terapia ormonale sostitutiva​​.

La ricerca che ha portato allo sviluppo del fezolinetant trae origine dagli studi di Naomi Rance, neuropatologa presso l’Università dell’Arizona, che negli anni ’90 ha iniziato a esplorare il rapporto tra il cervello e la menopausa. I suoi lavori hanno evidenziato come specifici neuroni nel cervello subiscano cambiamenti significativi a seguito del calo degli estrogeni, ponendo le basi per l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici. Questa scoperta ha ispirato ulteriori ricerche che hanno portato all’identificazione del recettore della neurochinina B come potenziale obiettivo per nuovi farmaci, culminando nello sviluppo di fezolinetant​​.

Nonostante i progressi, la terapia ormonale sostitutiva rimane un’opzione efficace per molte donne, offrendo sollievo dai sintomi della menopausa. Tuttavia, non è esente da rischi, come quelli legati al cancro ormono-dipendente, ictus e tromboembolia venosa, che rendono alcune donne ineleggibili per questa forma di trattamento​​.

L’introduzione di fezolinetant rappresenta quindi un passo avanti significativo nel trattamento dei sintomi della menopausa, offrendo un’alternativa sicura ed efficace alla terapia ormonale per quelle donne che non possono o preferiscono non utilizzarla. Questo nuovo farmaco sottolinea l’importanza di approcci terapeutici mirati che rispettano la fisiologia unica delle donne, spostando l’attenzione dalla sostituzione ormonale all’intervento mirato sui meccanismi specifici che causano i sintomi.

In conclusione, il fezolinetant non solo offre una nuova speranza per le donne che affrontano le sfide della menopausa, ma apre anche nuove strade per la ricerca futura, promettendo un’era di trattamenti più personalizzati e privi di ormoni per la salute delle donne.