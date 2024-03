Il cancro al colon è in aumento

Il cancro al colon, una delle malattie più insidiose e diffuse, sta conoscendo un aumento preoccupante tra gli adulti giovani, invertendo una tendenza che per decenni ha visto questa malattia colpire prevalentemente la popolazione anziana. Questa inversione di tendenza ha allarmato la comunità medica internazionale, spingendola a indagare sulle cause e sulle possibili strategie di prevenzione e cura.

Una delle scoperte più inquietanti è l’aumento significativo dei casi di cancro al colon-retto tra gli adulti al di sotto dei 50 anni, un fenomeno che si sta verificando non solo negli Stati Uniti, ma a livello globale. Dal 1990, il numero di persone giovani affette da questo tipo di cancro è in costante crescita, e questa tendenza è stata osservata in vari studi e ricerche condotti da enti come il National Cancer Institute, l’American Cancer Society e Harvard Chan School​​​​​​.

I ricercatori hanno identificato diverse possibili cause dietro l’incremento dei casi di cancro al colon tra i giovani. Tra queste, si sottolinea l’importanza dell’alimentazione, dello stile di vita, del peso corporeo, delle esposizioni ambientali e della composizione del microbioma intestinale. Cambiamenti sostanziali in questi fattori nelle ultime decadi potrebbero essere tra le principali spiegazioni. In particolare, l’adozione di una dieta occidentale, ricca di cibi processati e zuccheri, e uno stile di vita sedentario sono stati collegati a un aumento del rischio​​.

Anche fattori genetici e ambientali giocano un ruolo non trascurabile. Le ricerche hanno dimostrato come l’esposizione a determinate sostanze chimiche nell’ambiente, come inquinanti atmosferici, pesticidi e sostanze chimiche presenti nel suolo e negli alimenti, possa aumentare il rischio di sviluppare tumori al colon-retto. Queste sostanze possono danneggiare il DNA, causando mutazioni nocive nelle cellule del colon e del retto​​.

La questione dell’età di screening è diventata un punto focale nella lotta contro il cancro al colon-retto. Negli ultimi anni, alcune organizzazioni mediche hanno abbassato l’età consigliata per l’inizio degli screening dal 50 al 45, al fine di individuare precocemente la malattia anche tra i più giovani. Tuttavia, molti adulti al di sotto dei 50 anni non sono mai stati sottoposti a screening e possono essere lenti nel cercare attenzione medica per sintomi potenzialmente indicativi di cancro al colon​​.

I sintomi del cancro al colon possono includere cambiamenti nelle abitudini intestinali, sanguinamento rettale, presenza di sangue nelle feci, dolore addominale, perdita di peso involontaria, stanchezza e una persistente sensazione di bisogno di evacuare anche dopo essere andati in bagno. Questi sintomi, tuttavia, possono essere confusi con altre condizioni meno gravi, rendendo talvolta difficile una diagnosi tempestiva​​.

Per ridurre il rischio di sviluppare cancro al colon, gli esperti raccomandano di conoscere la propria storia familiare di cancro al colon, effettuare controlli medici regolari, mantenere un’attività fisica costante e limitare il consumo di alcol e sigarette. Inoltre, è importante informarsi sul processo di screening e sulle opzioni disponibili, che possono includere test basati sulle feci o la colonoscopia​​.

In conclusione, l’aumento dei casi di cancro al colon tra gli adulti giovani è un fenomeno allarmante che richiede un’attenzione immediata. Una combinazione di fattori di rischio modificabili, come dieta e stile di vita, insieme a quelli non modificabili, come la genetica e le esposizioni ambientali, contribuisce all’insorgenza di questa malattia.