Prime Video ha confermato il ritorno nella Terra di Mezzo per l’11 novembre 2026, svelando i primi dettagli sulla trama della terza stagione. La serie si prepara a mettere in scena il momento più iconico della Seconda Era: la creazione dell’Unico Anello.

Un salto temporale e l’ascesa definitiva di Sauron

Dopo mesi di speculazioni, Amazon MGM Studios ha rotto il silenzio durante gli Upfront annuali. La terza stagione di The Lord of the Rings: The Rings of Power non riprenderà esattamente dove ci eravamo lasciati, ma compirà un salto temporale di diversi anni.

Questo espediente narrativo servirà a portarci direttamente nel cuore del conflitto: la Guerra tra gli Elfi e Sauron. Se le prime due stagioni hanno costruito lentamente il ritorno del male e la forgiatura degli anelli minori, i nuovi episodi promettono un ritmo molto più serrato e bellico. Il focus sarà tutto sull’Oscuro Signore e sulla sua missione definitiva: forgiare l’Unico Anello per dominare ogni popolo della Terra di Mezzo.

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I numeri di un successo globale

Nonostante il dibattito sempre acceso tra i puristi di Tolkien, i dati parlano chiaro. La serie ha superato i 185 milioni di spettatori in tutto il mondo, confermandosi come il prodotto di punta per le iscrizioni ad Amazon Prime.

Secondo Peter Friedlander, a capo della divisione Global Television di Amazon MGM Studios, la risposta dei fan è stata straordinaria. La seconda stagione ha debuttato al primo posto nella classifica Nielsen dedicata alle serie originali, mantenendo una posizione costante nella Top 4 per tutta la durata della messa in onda. Questo successo ha spinto lo studio a confermare la fiducia agli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, che guideranno anche questo terzo capitolo.

Cosa vedremo nella terza stagione?

La narrazione si sposterà tra i luoghi simbolo che abbiamo imparato a conoscere, ma con una veste più cupa e segnata dal conflitto:

L’assedio diplomatico e militare: Sauron utilizzerà sia la forza che l’inganno per piegare i regni rimasti.

Sauron utilizzerà sia la forza che l’inganno per piegare i regni rimasti. Il destino di Númenor: L’isola leggendaria continua la sua lenta discesa verso la rovina.

L’isola leggendaria continua la sua lenta discesa verso la rovina. L’Unico Anello: La trama ruoterà attorno alla necessità di Sauron di ottenere un vantaggio decisivo per vincere la guerra.

Timeline della produzione

Stagione 1 (2022): Introduzione della Seconda Era e scoperta dell’identità di Sauron.

Introduzione della Seconda Era e scoperta dell’identità di Sauron. Stagione 2 (2024): La forgiatura dei Sette e dei Nove e la caduta di Eregion.

La forgiatura dei Sette e dei Nove e la caduta di Eregion. Stagione 3 (11 novembre 2026): La Guerra degli Elfi e la creazione dell’Anello Sovrano.

Cosa resta da chiarire

Nonostante la data d’uscita sia stata fissata, restano molte domande aperte. Non è ancora stato confermato il numero esatto di episodi (anche se è probabile che rimangano 8) né se verranno introdotti nuovi personaggi chiave dal canone tolkieniano.

Quello che è certo è che l’attesa sarà lunga: l’autunno del 2026 sembra lontano, ma la scala produttiva della serie richiede tempi tecnici imponenti per garantire quegli standard visivi che la critica ha già ampiamente lodato nelle stagioni precedenti.