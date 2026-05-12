Prime Video ha confermato il ritorno nella Terra di Mezzo per l’11 novembre 2026, svelando i primi dettagli sulla trama della terza stagione. La serie si prepara a mettere in scena il momento più iconico della Seconda Era: la creazione dell’Unico Anello.
Un salto temporale e l’ascesa definitiva di Sauron
Dopo mesi di speculazioni, Amazon MGM Studios ha rotto il silenzio durante gli Upfront annuali. La terza stagione di The Lord of the Rings: The Rings of Power non riprenderà esattamente dove ci eravamo lasciati, ma compirà un salto temporale di diversi anni.
Questo espediente narrativo servirà a portarci direttamente nel cuore del conflitto: la Guerra tra gli Elfi e Sauron. Se le prime due stagioni hanno costruito lentamente il ritorno del male e la forgiatura degli anelli minori, i nuovi episodi promettono un ritmo molto più serrato e bellico. Il focus sarà tutto sull’Oscuro Signore e sulla sua missione definitiva: forgiare l’Unico Anello per dominare ogni popolo della Terra di Mezzo.
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I numeri di un successo globale
Nonostante il dibattito sempre acceso tra i puristi di Tolkien, i dati parlano chiaro. La serie ha superato i 185 milioni di spettatori in tutto il mondo, confermandosi come il prodotto di punta per le iscrizioni ad Amazon Prime.
Secondo Peter Friedlander, a capo della divisione Global Television di Amazon MGM Studios, la risposta dei fan è stata straordinaria. La seconda stagione ha debuttato al primo posto nella classifica Nielsen dedicata alle serie originali, mantenendo una posizione costante nella Top 4 per tutta la durata della messa in onda. Questo successo ha spinto lo studio a confermare la fiducia agli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, che guideranno anche questo terzo capitolo.
Cosa vedremo nella terza stagione?
La narrazione si sposterà tra i luoghi simbolo che abbiamo imparato a conoscere, ma con una veste più cupa e segnata dal conflitto:
- L’assedio diplomatico e militare: Sauron utilizzerà sia la forza che l’inganno per piegare i regni rimasti.
- Il destino di Númenor: L’isola leggendaria continua la sua lenta discesa verso la rovina.
- L’Unico Anello: La trama ruoterà attorno alla necessità di Sauron di ottenere un vantaggio decisivo per vincere la guerra.
Timeline della produzione
- Stagione 1 (2022): Introduzione della Seconda Era e scoperta dell’identità di Sauron.
- Stagione 2 (2024): La forgiatura dei Sette e dei Nove e la caduta di Eregion.
- Stagione 3 (11 novembre 2026): La Guerra degli Elfi e la creazione dell’Anello Sovrano.
Cosa resta da chiarire
Nonostante la data d’uscita sia stata fissata, restano molte domande aperte. Non è ancora stato confermato il numero esatto di episodi (anche se è probabile che rimangano 8) né se verranno introdotti nuovi personaggi chiave dal canone tolkieniano.
Quello che è certo è che l’attesa sarà lunga: l’autunno del 2026 sembra lontano, ma la scala produttiva della serie richiede tempi tecnici imponenti per garantire quegli standard visivi che la critica ha già ampiamente lodato nelle stagioni precedenti.