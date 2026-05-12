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Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 ha una data d’uscita ufficiale

Gino Santonastaso

Prime Video ha confermato il ritorno nella Terra di Mezzo per l’11 novembre 2026, svelando i primi dettagli sulla trama della terza stagione. La serie si prepara a mettere in scena il momento più iconico della Seconda Era: la creazione dell’Unico Anello.

Un salto temporale e l’ascesa definitiva di Sauron

Dopo mesi di speculazioni, Amazon MGM Studios ha rotto il silenzio durante gli Upfront annuali. La terza stagione di The Lord of the Rings: The Rings of Power non riprenderà esattamente dove ci eravamo lasciati, ma compirà un salto temporale di diversi anni.

Questo espediente narrativo servirà a portarci direttamente nel cuore del conflitto: la Guerra tra gli Elfi e Sauron. Se le prime due stagioni hanno costruito lentamente il ritorno del male e la forgiatura degli anelli minori, i nuovi episodi promettono un ritmo molto più serrato e bellico. Il focus sarà tutto sull’Oscuro Signore e sulla sua missione definitiva: forgiare l’Unico Anello per dominare ogni popolo della Terra di Mezzo.

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I numeri di un successo globale

Nonostante il dibattito sempre acceso tra i puristi di Tolkien, i dati parlano chiaro. La serie ha superato i 185 milioni di spettatori in tutto il mondo, confermandosi come il prodotto di punta per le iscrizioni ad Amazon Prime.

Secondo Peter Friedlander, a capo della divisione Global Television di Amazon MGM Studios, la risposta dei fan è stata straordinaria. La seconda stagione ha debuttato al primo posto nella classifica Nielsen dedicata alle serie originali, mantenendo una posizione costante nella Top 4 per tutta la durata della messa in onda. Questo successo ha spinto lo studio a confermare la fiducia agli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, che guideranno anche questo terzo capitolo.

Cosa vedremo nella terza stagione?

La narrazione si sposterà tra i luoghi simbolo che abbiamo imparato a conoscere, ma con una veste più cupa e segnata dal conflitto:

  • L’assedio diplomatico e militare: Sauron utilizzerà sia la forza che l’inganno per piegare i regni rimasti.
  • Il destino di Númenor: L’isola leggendaria continua la sua lenta discesa verso la rovina.
  • L’Unico Anello: La trama ruoterà attorno alla necessità di Sauron di ottenere un vantaggio decisivo per vincere la guerra.

Timeline della produzione

  • Stagione 1 (2022): Introduzione della Seconda Era e scoperta dell’identità di Sauron.
  • Stagione 2 (2024): La forgiatura dei Sette e dei Nove e la caduta di Eregion.
  • Stagione 3 (11 novembre 2026): La Guerra degli Elfi e la creazione dell’Anello Sovrano.

Cosa resta da chiarire

Nonostante la data d’uscita sia stata fissata, restano molte domande aperte. Non è ancora stato confermato il numero esatto di episodi (anche se è probabile che rimangano 8) né se verranno introdotti nuovi personaggi chiave dal canone tolkieniano.

Quello che è certo è che l’attesa sarà lunga: l’autunno del 2026 sembra lontano, ma la scala produttiva della serie richiede tempi tecnici imponenti per garantire quegli standard visivi che la critica ha già ampiamente lodato nelle stagioni precedenti.

By Gino Santonastaso

Segue cinema, serie TV, streaming e cultura pop. Su ItaliaGlobale cura contenuti su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+, saghe cinematografiche, finali spiegati, personaggi e tendenze dell’intrattenimento digitale.

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