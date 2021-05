Governo russo rifiuta voli che non sorvolano la Bielorussia

La compagnia aerea austriaca Austrian Airlines ha cancellato giovedì un volo da Vienna a Mosca perché la Russia si è rifiutata di ammettere l’aereo nel suo spazio aereo se la rotta non avesse attraversato la Bielorussia. Lo riporta l’agenzia di stampa AFP. Mercoledì anche un volo Air France da Parigi a Mosca è stato cancellato perché la Russia non ha approvato la nuova rotta. Le compagnie aeree evitano lo spazio aereo bielorusso su consiglio dell’Unione europea. La Bielorussia ha costretto un volo con a bordo il dissidente Roman Pratasevich ad atterrare nella capitale Minsk questo fine settimana.

Il ministero degli Esteri austriaco definisce “incomprensibile” il rifiuto russo allo spazio aereo. Gli austriaci chiedono al governo russo di chiarire la situazione, che vedono come una risposta sproporzionata alle misure prese dall’UE in risposta al “brutale dirottamento” di domenica. Il ministero sottolinea inoltre che tutti i voli da e per la Russia devono poter proseguire senza problemi.

Gli sviluppi della battaglia per lo spazio aereo europeo si sono susseguiti in rapida successione negli ultimi giorni. Lunedì l’UE ha invitato le compagnie aeree europee a smettere di sorvolare la Bielorussia e ha annunciato che chiuderà sia lo spazio aereo europeo che tutti gli aeroporti europei agli aerei provenienti dalla Bielorussia. Nel frattempo, la maggioranza ha dichiarato nei paesi dell’UE il divieto di atterraggio per gli aerei bielorussi. Mercoledì sera, un aereo della compagnia aerea statale Belavia di proprietà di Belavia diretto a Barcellona è tornato a Minsk dopo che il controllo del traffico aereo polacco ha informato il pilota che non gli sarebbe stato permesso di entrare nello spazio aereo francese.

Domenica, l’attivista e giornalista di 26 anni Pratasevich ha volato con un aereo RyanAir da Atene a Vilnius. Quando l’aereo è volato nello spazio aereo bielorusso, il controllo del traffico aereo di quel paese ha contattato i piloti e ha affermato che potrebbe esserci una bomba a bordo. Sebbene sembri che i piloti fossero sospettosi del rapporto , hanno optato per la sicurezza e hanno messo a terra l’aereo a Minsk su consiglio del controllo del traffico aereo. Pratasevich e la sua ragazza di 23 anni Sofia Sapega sono stati successivamente arrestati all’aeroporto.

Entrambi sono ora perseguiti per aver organizzato e partecipato a proteste contro il governo del presidente dittatoriale Alexander Lukashenko e rischiano anni di reclusione. L’UE presume che la Bielorussia abbia fatto atterrare deliberatamente l’aereo per catturare gli oppositori politici di Lukashenko.

