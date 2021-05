Trombosi con la vaccinazione, rischio davvero esiguo

Il mistero dei rarissimi ma gravi effetti collaterali dei vaccini AstraZeneca e Janssen potrebbe essere stato risolto. I ricercatori tedeschi hanno scoperto una debolezza nell’azione molecolare di questi vaccini. La ricerca, guidata da Rolf Marschalek della Goethe University di Francoforte sul Meno, è apparsa questa settimana come preprint, un articolo scientifico che non è stato ancora sottoposto a peer-review.

Diversi paesi hanno interrotto o limitato l’uso di AstraZeneca e talvolta di Janssen a un gruppo meno rischioso a causa dei gravi effetti collaterali. L’autorità europea per i medicinali EMA afferma ancora che i vantaggi della vaccinazione per questi vaccini superano gli svantaggi. “La valutazione è ancora in corso, anche per scoprire quali sono le possibili cause del grave ma raro effetto collaterale“, ha detto in risposta un portavoce del Medicines Evaluation Board. “Tuttavia, è ancora troppo presto per commentare in modo sostanziale. Questa è ora una pre-pubblicazione. Attendiamo la pubblicazione finale“.

Secondo il team di Marschalek, un’errata elaborazione nel nucleo dell’ospite può portare alla produzione di pezzi incompleti della proteina spike. Quei pezzi mancano “dell’ancoraggio” che normalmente attacca la proteina spike alla membrana cellulare. Ciò consente loro di vagare attraverso il corpo. Possono legarsi ai recettori delle cellule nella parete dei vasi sanguigni, proprio come il coronavirus fa un’infezione. Questi pezzi legati di proteine ​​estranee sono riconosciuti anche dagli anticorpi generati dal vaccino, che possono causare infiammazione locale, con conseguente ostruzione e fuoriuscita dei vasi sanguigni.

Questo può anche essere l’effetto osservato nei pazienti con Covid-19 gravemente malati, che possono sviluppare coaguli di sangue in qualsiasi parte del corpo. Gli scienziati tedeschi parlano provocatoriamente di una “Sindrome da mimetismo Covid-19 indotta da vaccino“.

Ufficialmente, il raro effetto collaterale dei vaccini coronavirus è chiamato “Trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino” (VITT). È la combinazione della formazione di coaguli (trombosi) e di una carenza di piastrine (trombocitopenia).

I ricercatori britannici hanno già trovato una spiegazione convincente per la scomparsa delle piastrine dopo la vaccinazione con AstraZeneca ad aprile. Le proteine ​​del vaccino potrebbero in casi molto rari generare anticorpi che attaccano il fattore piastrinico PF4 nel sangue. PF4 stimola la produzione di piastrine necessarie per la coagulazione. Anticorpi diretti contro PF4 sono stati effettivamente trovati in molti, ma non tutti, pazienti con VITT.

Quindi, secondo la squadra tedesca di Marschalek, c’è un secondo meccanismo in gioco, che può spiegare molte altre caratteristiche di VITT. In primo luogo, il momento in cui si verificano i fenomeni; non immediatamente, ma spesso solo da quattro giorni a un mese dopo l’iniezione. Ciò corrisponde più o meno al tempo necessario al corpo per produrre anticorpi contro la proteina spike. Il fatto che l’effetto indesiderato colpisce principalmente i giovani e le donne può essere dovuto al fatto che il loro sistema immunitario reagisce in media più vigorosamente.

Ma l’argomento più forte nella teoria di Marschalek è che può usarlo per spiegare perché l’effetto collaterale si verifica molto più frequentemente in AstraZeneca che in Janssen, rispettivamente in 1 su 120.000 vaccinati e 1 su 500.000. L’istruzione per la proteina spike nel vaccino AstraZeneca contiene molti più “punti di interruzione”, punti in cui la conversione dell’istruzione del DNA in RNA messaggero può essere interrotta. I biologi molecolari chiamano questo meccanismo splicing ed è un’operazione che avviene esclusivamente nel nucleo cellulare.

Questo spiega anche perché gli altri due vaccini approvati, Pfizer-BioNTech e Moderna, non hanno tali effetti collaterali. Questi vaccini forniscono direttamente RNA messaggero pronto per l’uso dalla proteina spike, che non entra mai nel nucleo cellulare.

In esperimenti con le cellule, Marschalek ha dimostrato che tale accorciamento può effettivamente verificarsi, il che potrebbe causare picchi vaganti.

Teoricamente, la sua ipotesi sembra essere vera, ma l’esistenza di picchi vaganti e vaganti nel corpo umano non è stata ancora dimostrata nei pazienti con VITT, né nei pazienti con Covid-19 grave.