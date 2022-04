Guerra in Ucraina, Zelenski si difende sulle ipotesi di messa in scena

Al 44esimo giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, Zelenski, ha affermato che i russi stavano pianificando uno scenario tale come se i soldati ucraini avesse ucciso i corpi a Mariupol.

“Raccolgono i corpi dalle strade e possono essere usati altrove secondo il loro scenario di propaganda“, ha detto Zelenski in un video.

Zelensky ha affermato che l’attacco della Russia all’Ucraina è in corso da settimane e che anche il popolo ucraino ha mostrato una coraggiosa resistenza.

Lodando il coraggio del popolo ucraino, Zelensky ha detto: “Se tutti nel mondo avessero il 10 per cento del coraggio che abbiamo noi ucraini, allora non ci sarebbero pericoli per il diritto internazionale, per la libertà dei popoli, ma servono sanzioni più forti contro la Russia” ammette nel video.

Sottolineando che hanno bisogno di armi per vincere la guerra, Zelenski ha detto:

“Se ci verranno fornite armi, questa sarà la sanzione più forte contro la Russia” spiega il leader ucraino.

Intanto l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha sospeso l’adesione della Russia al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a causa delle violazioni dei diritti umani in Ucraina, in virtù di tale scelta Zelenski ha affermato:

“La Russia non ha avuto nulla a che fare con il concetto di diritti umani per molto tempo. Forse un giorno questo cambierà. Questa è la più grande minaccia ai concetti di libertà, sicurezza umana e diritti umani nel mondo. Questo è stato chiaramente visto a Buçha“.

Poi ha spiegato la sua idea sulle strategie russe: “Faranno sembrare le vittime di Mariupol come se fossero messi lì dagli ucraini e non l’esercito russo che le ha uccise. Raccolgono cadaveri dalle strade e possono essere usati altrove secondo scenari di propaganda. Abbiamo a che fare con invasori disumani. Per coprire i loro propri omicidi“, ha concluso Zelenski.

foto@Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons