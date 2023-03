Honor Magic VS, ultra protezione per i tuoi dati

Avrai sicuramente sentito dire che effettuare pagamenti tramite cellulare non è molto sicuro. Se questo è qualcosa che fai spesso per motivi professionali e cerchi un nuovo smartphone che ti dia più garanzie sotto questo punto di vista, aspetta di scoprire il nuovo Honor Magic VS. Con l’esclusivo sistema Dual TEE di Honor è uno dei più sicuri al mondo per le transizioni e per i tuoi dati personali. È anche perfetto per i professionisti che desiderano il meglio per quanto riguarda design e prestazioni. Scopriamolo insieme.

Sistema di protezione Dual TEE di Honor, spiegazione

Il sistema di protezione dati Dual TEE è un sistema creato da Honor per risolvere tutte quelle falle di sistema tipiche degli smartphone standard quando si tratta di pagamenti e trasmissione dati. Il primo modello a utilizzarlo è stato il primo cellulare pieghevole del brand Magic V. Oggi lo ritroviamo nel nuovissimo Honor Magic VS ma prima di parlare di questo, vediamo nel dettaglio cos’è il sistema Dual TEE.

Dual TEE sta per Dual Trusted Execution Environment, ovvero un ambiente di esecuzione affidabile e isolato che garantisce la sicurezza delle informazioni e dei dati sensibili dell’utente.

In pratica, il sistema Dual TEE utilizza due processori diversi all’interno di un dispositivo: uno (REE) dedicato alla gestione delle operazioni standard e l’altro, il TEE alla sicurezza. Il primo processore, il Rich Execution Environment (REE), è l’ambiente di esecuzione normale in cui vengono eseguite le applicazioni del sistema e di terze parti. Il secondo, il Trusted Execution Environment (TEE), è un ambiente di esecuzione separato e altamente protetto in cui vengono eseguite le applicazioni sensibili, come quelle che richiedono l’accesso a informazioni personali o finanziarie.

Il TEE è inteso come un chip di sicurezza hardware separato, protetto da una serie di misure di sicurezza, tra cui l’isolamento dal REE, la crittografia dei dati sensibili e la verifica dell’integrità del sistema. Questo ambiente di esecuzione separato è in grado di proteggere i dati sensibili, incluso l’elaborazione di informazioni biometriche come le impronte digitali o il riconoscimento facciale.

Grazie all’utilizzo di un sistema di sicurezza Dual TEE, come quello sviluppato da Honor, i dati sensibili sono protetti da eventuali minacce esterne, come ad esempio le applicazioni malevole, i virus o gli hacker, mentre, allo stesso tempo il sistema, è in grado di offrire un’esperienza utente fluida e conveniente per l’autenticazione e il pagamento.

Perché Honor Magic VS è ideale per i professionisti?

Come abbiamo già detto, l’Honor Magic VS è perfetto per i professionisti proprio in merito delle garanzie di sicurezza che offre riguardo ai dati, ma non solo per questo. Per cominciare, l’Honor Magic VS è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e garantisce prestazioni di alto livello a basso consumo, ideali per i professionisti che richiedono un dispositivo in grado di eseguire compiti intensivi senza scaricare rapidamente la batteria.

Lo schermo OLED pieghevole offre una superficie di visualizzazione molto ampia. Questo può essere particolarmente utile per coloro che utilizzano il loro telefono per visualizzare documenti, tabelle o presentazioni. L’HONOR Magic VS ha una memoria interna di 512 GB e 12 GB di RAM. Si tratta di un enorme spazio di archiviazione e una potenza di RAM che garantisce prestazioni veloci e fluide. I professionisti che lavorano con grandi quantità di dati, documenti e file multimediali apprezzeranno sicuramente questa caratteristica.

C’è poi la batteria integrata da 5000 mAh e la tecnologia di ricarica rapida HONOR SuperCharge da 66 W sono ideali per chi necessita di una carica rapida e duratura. L’Honor Magic VS ha anche un sistema DTS:X che rende una qualità audio eccellente. Questo è utile per professionisti e studenti che seguono videoconferenze o videolezioni.

Conclusioni

Se desiderate uno smartphone sicuro come l’HONOR Magic Vs 5g vendita in Italia è imminente e porterà delle golose offerte. Tenete d’occhio il sito ufficiale di Honor per non perdervi l’uscita di questo straordinario smartphone elegante, potente e super sicuro.