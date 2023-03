Le statine sono un gruppo di farmaci molto diffusi nella terapia delle dislipidemie, ovvero delle alterazioni del metabolismo dei lipidi, in particolare del colesterolo. Esistono diverse tipologie di statine, alcune delle quali hanno meno effetti collaterali rispetto ad altre. In questo articolo, vedremo quale statina ha meno effetti collaterali.

Quale statina ha meno effetti collaterali (Foto@Pixabay)

Cosa sono le statine?

Le statine sono un gruppo di farmaci che agiscono inibendo l’enzima HMG-CoA reduttasi, coinvolto nella sintesi del colesterolo nel fegato. In questo modo, le statine riducono la quantità di colesterolo circolante nel sangue, in particolare del cosiddetto “colesterolo cattivo” (LDL).

Le statine sono utilizzate soprattutto nella terapia delle dislipidemie, in particolare dell’ipercolesterolemia, ovvero l’aumento del colesterolo nel sangue. Sono inoltre utilizzate per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, in quanto riducono il rischio di infarto e ictus.

Quali sono le statine meno tossiche?

Tra le diverse statine disponibili, alcune hanno meno effetti collaterali rispetto ad altre. In particolare, le statine meno tossiche sono:

Pravastatina: questa statina è considerata la meno tossica tra tutte le statine disponibili. Ha un’azione meno potente rispetto ad altre statine, ma anche meno effetti collaterali. È quindi consigliata soprattutto in caso di intolleranza o effetti collaterali di altre statine.

Fluvastatina: questa statina ha un’azione più selettiva sul colesterolo, riducendo soprattutto il colesterolo LDL. Ha una bassa incidenza di effetti collaterali e viene spesso utilizzata in associazione ad altri farmaci per la terapia delle dislipidemie.

Rosuvastatina: questa statina è molto potente nella riduzione del colesterolo LDL, ma ha un’incidenza relativamente bassa di effetti collaterali. Viene spesso utilizzata in caso di dislipidemie gravi o in pazienti ad alto rischio cardiovascolare.

Pitavastatina: questa statina ha un’azione meno potente rispetto ad altre statine, ma ha anche meno effetti collaterali. È quindi utilizzata soprattutto in caso di intolleranza o effetti collaterali di altre statine.

Effetti collaterali delle statine

Nonostante le statine siano farmaci molto utilizzati e considerati sicuri, possono causare alcuni effetti collaterali, soprattutto a livello muscolare e gastrointestinale. Tra gli effetti collaterali delle statine, ci sono:

Dolori muscolari e debilitazione muscolare

Aumento dei livelli di creatinchinasi, un enzima presente nei muscoli

Problemi gastrointestinali come nausea, diarrea, stitichezza e flatulenza

Aumento dei livelli di transaminasi, enzimi presenti nel fegato

Inoltre, le statine possono interagire con altri farmaci, come gli antibiotici e alcuni farmaci per il cuore, aumentando il rischio di effetti collaterali o di tossicità.

Tuttavia, è importante sottolineare che gli effetti collaterali delle statine sono relativamente rari e nella maggior parte dei casi lievi e transitori. Inoltre, molti pazienti che assumono statine non riportano alcun tipo di effetto collaterale.

Come scegliere la statina giusta?

La scelta della statina dipende dalle caratteristiche del paziente, dal tipo di dislipidemia e dal rischio cardiovascolare complessivo. In genere, si cerca di utilizzare la statina meno potente possibile che sia in grado di raggiungere gli obiettivi terapeutici.

In caso di intolleranza o effetti collaterali di una statina, si può passare ad una statina diversa o utilizzare altri farmaci per la terapia delle dislipidemie.

È importante sottolineare che le statine devono essere sempre assunte sotto stretto controllo medico e che la terapia va mantenuta nel tempo, anche in assenza di sintomi. Inoltre, la terapia con statine va sempre accompagnata da una dieta equilibrata e da uno stile di vita sano, con attività fisica regolare e smettere di fumare.

Considerazioni

Le statine sono farmaci molto utilizzati nella terapia delle dislipidemie e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Tra le diverse statine disponibili, alcune hanno meno effetti collaterali rispetto ad altre, come la pravastatina, la fluvastatina, la rosuvastatina e la pitavastatina.

Tuttavia, gli effetti collaterali delle statine sono relativamente rari e nella maggior parte dei casi lievi e transitori. La scelta della statina giusta dipende dalle caratteristiche del paziente e dal tipo di dislipidemia.

In ogni caso, la terapia con statine deve essere sempre accompagnata da uno stile di vita sano e da un controllo medico regolare. In caso di intolleranza o effetti collaterali, è possibile passare ad una statina diversa o utilizzare altri farmaci per la terapia delle dislipidemie.