I 10 film più attesi del 2024

Il 2024 si preannuncia come un anno straordinario per il cinema, con una serie di film molto attesi che promettono di stupire e intrattenere il pubblico in tutto il mondo.

Ecco i 10 film più attesi dell’anno:

Civil War – Un film di Alex Garland, ambientato in un’America futura sull’orlo di una guerra civile. Con immagini provocatorie e una trama intensa, questo film promette di essere molto discusso. The Fall Guy – Diretto da David Leitch e con protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt, questo film è l’adattamento cinematografico di una serie TV degli anni ’80 su uno stuntman che fa il cacciatore di taglie. Back to Black – Un biopic sulla cantante Amy Winehouse, diretto da Sam Taylor-Johnson. Marisa Abela interpreta la Winehouse in questo film che segue la sua vita e la sua ascesa alla fama. IF – Una commedia fantasy diretta da John Krasinski, con un cast stellare che include Ryan Reynolds, Emily Blunt, Steve Carell, e altri. La storia riguarda una ragazza che scopre di poter vedere gli Amici Immaginari abbandonati. Furiosa: A Mad Max Saga – Una sorta di prequel di “Mad Max: Fury Road”, diretto da George Miller. Anya Taylor-Joy interpreta una giovane Imperator Furiosa in questo film che racconta la sua ascesa tra le file di Immortan Joe. The Garfield Movie – Con Chris Pratt che presta la voce al gatto Garfield e Samuel L. Jackson nel ruolo del padre di Garfield, Vic. Un nuovo adattamento del famoso fumetto. Deadpool 3 – Con Ryan Reynolds nel ruolo di Deadpool e Hugh Jackman che riprende il suo iconico ruolo di Wolverine, questo film promette di essere un’esplosione di azione e humor meta. Alien: Romulus – Un nuovo capitolo della saga di Alien, diretto da Fede Álvarez. Questo film vede un cast di giovani attori guidato da Cailee Spaeny e Isabela Merced. Kraven the Hunter – Un film Marvel sul classico villain di Spider-Man, Kraven, interpretato da Aaron Taylor Johnson. Il film si preannuncia come una storia oscura e intensa, con Ariana DeBose nel ruolo di Calypso. Beetlejuice 2 – Un seguito del classico film di Tim Burton, con Michael Keaton e Winona Ryder che riprendono i loro ruoli. Jenna Ortega si unisce al cast in questo film che promette di essere un divertente viaggio nel mondo di Beetlejuice.

Questi film rappresentano solo una piccola parte delle offerte cinematografiche del 2024, ma senza dubbio sono tra i più attesi e promettenti. Con una varietà di generi che vanno dalla fantascienza al biografico, dall’azione alla commedia, il 2024 sembra essere un anno ricco di intrattenimento di alta qualità per gli appassionati di cinema​​​​.

