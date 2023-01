La visione dei gatti è diversa da quella degli esseri umani in diversi modi.

Ad esempio, i gatti hanno una visuale molto più ampia di noi, che può arrivare fino a 200 gradi. Inoltre, hanno una maggiore capacità di percepire i movimenti, il che li aiuta a catturare gli insetti e altre piccole prede.

I gatti hanno anche una visione notturna molto sviluppata, grazie alla presenza di una speciale pigmentazione nei loro occhi che li aiuta a vedere al buio. Inoltre, hanno una buona capacità di percepire la profondità, il che li aiuta a valutare le distanze e a saltare su e giù dai mobili con agilità.

Tutte queste caratteristiche della visione dei gatti li aiutano a sopravvivere nella loro ambiente naturale. Tuttavia, la loro capacità di vedere i colori potrebbe essere leggermente diversa dalla nostra e potrebbero non essere in grado di distinguere tutti i colori nello stesso modo in cui lo facciamo noi.

Ma i gatti vedono i colori?

Sì, i gatti sono in grado di vedere i colori, anche se probabilmente non li vedono nello stesso modo in cui li vediamo noi esseri umani.

La loro capacità di vedere i colori è simile a quella dei cani, che vedono principalmente il blu e il verde. Tuttavia, a differenza dei cani, i gatti sono in grado di vedere anche il rosso, anche se potrebbero non distinguerlo così bene come noi.

Inoltre, i gatti hanno una visione notturna, come detto, molto più sviluppata della nostra, quindi sono in grado di vedere molto meglio al buio.