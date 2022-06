I Metallica rivelano: Suonate con noi per imparare la chitarra

Il modo migliore per imparare a suonare la chitarra è suonare con noi, lo affermano i Metallica.

Incredibile opportunità per i fedeli fan dei Metallica e soprattutto per coloro che stanno imparando a suonare la chitarra. I Metallica hanno creato un corso in cui i loro fan possono suonare la chitarra con la loro rock band preferita.

Secondo NME, Metallica in collaborazione con Yousician (servizio musicale interattivo ed educativo finlandese, creato per imparare uno strumento musicale) ha creato un seminario, in cui i partecipanti potranno suonare la chitarra con James Hetfield e Kirk Hammett.

I membri dei Metallica guideranno i partecipanti al seminario passo dopo passo, attraverso 10 lezioni di chitarra (riff, lead e ritmo).

James Hetfield è il compositore, fondatore, cantante e chitarrista ritmico della band e occasionalmente suona la chitarra solista in studio e ai concerti. Nel 2009, Hetfield si è classificato all’ottavo posto nel libro di Joel McIver The 100 Greatest Heavy Metal Guitarists.

Kirk Hammett, d’altra parte, è classificato 11° nella lista dei 100 più grandi chitarristi di tutti i tempi della rivista Rolling Stone.

All’età di 16 anni comprò la sua prima chitarra, una “Fender Stratocaster” e alla fine la sostituì con una “Gibson Flying V”. Le sue principali influenze furono Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, UFO e Jimmy Hendrix.

I fan dei Metallica avranno l’opportunità di imparare a suonare la loro chitarra: “Enter Sandman“, “Nothing Else Matters“, “One“, “Fade to Black“, “Master of Puppets” e altro ancora.

Le lezioni, come riporta NME, includeranno interviste ai membri della band storica, in cui sveleranno segreti sul processo di creazione delle canzoni, le tecniche di prova, i loro rituali pre-spettacolo e molto altro.

Hadley Spanier, responsabile del seminario per conto di Yousician, ha dichiarato: “Le lezioni dei Metallica avvicinano i chitarristi ai loro idoli musicali. Avranno l’opportunità di imparare come i Metallica suonano la chitarra dagli stessi Metallica”.