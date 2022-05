I migliori momenti del processo Johnny Depp Amber Heard

Le udienze del processo in una causa per diffamazione intentata da Johnny Depp contro la sua ex moglie Amber Heard, durata oltre sei settimane, hanno rivelato dettagli intimi delle loro vite private.

Durante il processo svoltosi a Fairfax, vicino a Washington, concluso da poco, sono stati registrati momenti ed episodi importanti, tra questi, quello raccontato da Amber Heard durante la loro permanenza in Australia a marzo quando Depp stava girando la quinta parte della serie “I Pirati dei Caraibi”.

Secondo quanto riferito durante una colluttazione, una delle dita di Johnny Depp è stata tagliata e successivamente è stato portato in ospedale.

Depp ha confermato che il suo dito è stato tagliato dopo essere stato colpito dalle schegge di una bottiglia di vodka.

Ma l’attrice, che smentisce queste accuse, afferma che è stato Depp a farsi male, forse quando ha rotto un telefono appeso al muro. Poi ha usato il suo sangue per scrivere messaggi offensivi sui muri, sugli specchi e sulle finestre dell’appartamento che avevano in affitto.

Durante le sedute sono emersi altri strani dettagli della relazione di coppia, avvenuta anche durante un precedente processo nel Regno Unito, in particolare quando Johnny Depp ha indicato di aver visto “feci umane” sul loro letto dopo una lite con la sua ex. moglie, che festeggiava il suo trentesimo compleanno ad aprile (aprile) 2016.

Amber Heard ha negato qualsiasi collegamento con l’accaduto, sottolineando che il cane di Depp era responsabile delle feci.

Sebbene il miliardario Elon Musk, ex amante di Amber Heard, e l’attore James Franco, che ha recitato con lei in uno dei film, avrebbero dovuto partecipare al processo, non sono stati chiamati a testimoniare.

Per quanto riguarda la modella britannica Kate Moss, durante la sua testimonianza in tribunale, ha smentito le voci secondo cui Depp l’ha spinta giù per le scale durante la loro relazione.

In un videoclip girato segretamente da Heard, Depp viene visto chiudere con rabbia una porta a vetri di un armadio in cucina e versarsi un grande bicchiere di vino.

E ciascuno degli attori ha mostrato immagini che ogni volta hanno mostrato gonfiore sui loro volti e hanno detto che queste ferite erano il risultato di litigi tra di loro.

La Heard ha fotografato il suo ex marito durante situazioni di abuso che si sono verificate quando Depp era sotto l’influenza di quantità eccessive di alcol e droghe, ha riferito.

Gli avvocati della Heard hanno notato che i violenti messaggi di testo che Depp ha inviato all’attrice hanno mostrato la costante volontà dell’ex marito di ricorrere alla violenza.

Per quanto riguarda gli avvocati di Depp, hanno affermato che lo stile dei messaggi era uno stile di scrittura innovativo simile a quello del giornalista Hunter S. Thompson, che era un fan dell’attore.

Centinaia di fan di Johnny Depp si sono radunati ogni giorno davanti al tribunale situato a Fairfax, vicino a Washington, cercando di raggiungere l’aula.

Nonostante la grande partecipazione di fan, nessuno ha disturbato le udienze tranne in una singola occasione durante la testimonianza di Heard per la seconda volta, spingendo il giudice Benny Azcaret a minacciare di chiudere le sessioni del processo senza udienza.