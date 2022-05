La Sony promette nuovi stock di PS5 e i prezzi scenderanno

Le azioni della Sony potrebbero salire a livelli senza precedenti, perchè l’azienda ha promesso nuovi stock per la Playstation 5.

Nell’ultimo incontro tenuto dai dirigenti Sony agli investitori è stata svelata la roadmap per accelerare la produzione di PlayStation 5, come riporta il sito shiftdelete.net.

La console di nuova generazione è rimasta indietro rispetto a PS4 con i dati di vendita nel 2021. Il gigante della tecnologia ha annunciato che prevede di colmare il divario nelle vendite di PS4 e PS5 quest’anno.

Affermando che le vendite di PlayStation 5 sono diminuite a causa della carenza di lunga data della catena di approvvigionamento per gli investitori, Sony è stata dura con le affermazioni sulla “mancanza di domanda”.

Secondo Sony, c’è una grande carenza di offerta, non di domanda. Affermando di aver venduto 80mila PlayStation 5 in soli 82 minuti, la società ha affermato che lo stesso numero di PlayStation 4 è stato venduto in nove giorni.

Sebbene ci siano molteplici ragioni per questo, gli investitori sono consapevoli del fatto che la PlayStation 5 ha avuto problemi con le azioni per molto tempo.

Sony ha promesso di produrre più PS5 dopo che la carenza di forniture si sarà attenuata. L’azienda, che ha problemi nella disponibilità delle parti a causa delle restrizioni Covid-19 in corso in Cina e della guerra Russia-Ucraina, non ignora la logistica oltre a queste situazioni.

Tra i nuovi piani di Sony c’è quello di aumentare la produzione di PS5 e PS4 stipulando contratti con più partner. Ha anche affermato che aumenterà i negoziati con i paesi al fine di creare nuove rotte di consegna per la logistica.

Come parte di questa tabella di marcia, la società giapponese ritiene che le vendite di PS5 potrebbero superare quelle di PS4 a partire dal prossimo anno.

Alla riunione degli investitori, Sony ha anche menzionato i suoi investimenti nelle software house e ha richiamato l’attenzione sull’espansione dei PlayStation Studios.