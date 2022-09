I migliori tv del momento, ecco quali sono

Se guardi la televisione in una stanza luminosa con luce solare diretta sul televisore, i televisori LCD rimangono un’opzione migliore, secondo Tweakers. I modelli di punta del segmento QLED di Samsung sono superiori alla concorrenza in termini di luminosità e emissione di luce.

Il sistema audio è leggermente inferiore e non è presente la porta HDMI 2.1. Ciò significa che la frequenza di aggiornamento è un po’ più lenta, potenzialmente un ostacolo per i giocatori accaniti.

L’unico inconveniente è che non supporta HDR10+. Se guardi video di Amazon Prime o uhd blu-ray di Warner Bros o 20th Century Fox, non otterrai il massimo dalla qualità dell’immagine.

Inoltre, questo LG è elogiato per il forte contrasto, che avvantaggia l’esperienza visiva. Questo televisore è adatto anche per i giocatori. Grazie alla porta HDMI 2.1, l’immagine risponde molto rapidamente. Questo modello LG esiste anche in dimensioni maggiori, fino ad 83 pollici (211 cm).

