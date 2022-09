Consumo Xbox Series X, vince la Xbox One S e la PS4

Il confronto per quanto riguarda il consumo della Xbox Series X è vinto inerorabilmente dalla generazione precedente della Xbox One S e Playstation 4 Slim.

Gli attuali prezzi dell’energia non rendono felice nessuno e i giocatori hanno un motivo in più per temere la bolletta.

Sulla base della ricerca effettuata da Eurogamer.de, sembra che la Xbox Series X consumi più energia di tutte le console attualmente più popolari sul mercato.

Xbox One S e PlayStation 4 Slim sono relativamente le più economiche delle console fisse non portatili. In cima ci sono, ovviamente, i PC da gioco, che consumano fino a quattro volte più energia di un’attuale console premium. I costi di alimentazione di un Nintendo Switch invece, sono trascurabili.

Eurogamer ha esaminato tutte le console di ultima e attuale generazione, inclusi i modelli Pro, Slim, X e S.

In standby, tutte le macchine da gioco utilizzano all’incirca la stessa quantità di energia, tra 0,5 e 15 wattora.

Sulla base di quest’ultimo numero e di un prezzo medio dell’elettricità di circa 0,48 euro nel 2022, una sola Xbox o PlayStation contemporanea costa un massimo di oltre 63 euro in modalità standby.

Abbastanza sorprendentemente, la PlayStation 5 è un’eccezione, con un massimo di 3Wh in standby.

Questo cambia quando si gioca su console. A seconda del gioco, del frame rate e di altri fattori come la temperatura e il monitor o la TV collegati, la PS5 consuma tra 160 e 220 watt.

Xbox Series X oscilla tra 153 e 210 watt. Per le console last-gen, la differenza è anche leggermente maggiore. Xbox One consuma da 120 a 125 watt in un dato periodo, la PS4 da 140 a 150 watt.

In questo caso, la PlayStation 5 consuma in media più energia, ma la console di Sony in modalità standby lo compensa. Anche per le console last-gen, una modalità standby economica compensa i costi annuali, anche se il consumo energetico durante il gioco è notevolmente superiore.

In breve, per la precedente generazione di console, PlayStation e Xbox possono avere un impatto significativo sulla bolletta energetica.

Inoltre, poche ore al giorno di gioco e il resto in standby si sommano notevolmente; ovvero tra 70 e 120 euro all’anno (escluso Switch). I

noltre, i calcoli seguenti non hanno ancora incluso il consumo energetico di un monitor o TV e controller. Tuttavia, fornisce una buona rappresentazione di quanto costa il gioco per console in un anno.

Fonte: Eurogamer.de