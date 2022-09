Incubi ricorrenti a 40 e 50 anni, attenzione ad una malattia

Se hai tra i 40 e i 50 anni e soffri regolarmente di incubi, potresti essere soggetto allo sviluppo di demenza precoce.

I ricercatori dell’Università di Birmingham hanno pubblicato un nuovo studio pubblicato sulla rivista ClinicalMedicine, sottolineando che gli incubi a quell’età possono essere un importante indicatore di demenza.

Avere molti incubi potrebbe essere un indicatore di demenza. I ricercatori dell’Università di Birmingham lo hanno concluso dopo uno studio.

Secondo loro, gli incubi sono spesso sintomi molto precoci di amnesia, che possono verificarsi decenni prima della vera malattia.

Secondo i ricercatori, gli incubi sono un possibile effetto collaterale della neurodegenerazione del lobo frontale destro, che aumenta anche il rischio di demenza.

La ricerca può aiutare a rilevare la demenza nelle “primi stadi” nei pazienti.

“Anche se è necessario proseguire gli studi per confermare questi collegamenti, riteniamo che i brutti sogni possano essere un modo utile per identificare le persone ad alto rischio“, ha affermato la dott.ssa Abidemi Otaiku, ricercatrice capo dello studio, in un’intervista al Daily Mail.

“Ciò consentirebbe ai medici di applicare strategie per ritardare l’insorgenza della malattia“, ha aggiunto.