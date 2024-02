I televisori Samsung perdono due app Google

Recenti sviluppi nel panorama tecnologico hanno colpito gli utenti di televisori Samsung, portando alla rimozione di due importanti app Google dai modelli più datati. La prima grande novità è che l’assistente vocale Google Assistant non sarà più disponibile sui televisori Samsung a partire dal 1° marzo 2024. Questa decisione, come riportato da Thurrott, è stata presa a seguito di un cambiamento nella politica di Google. Di conseguenza, Google Assistant verrà rimosso dai modelli di Smart TV Samsung del 2022 e 2021, così come dai modelli 8K e 4K QLED, Crystal UHD e Lifestyle TV del 2020. Da notare che i modelli di Smart TV Samsung del 2023 erano già stati lanciati senza l’integrazione di Google Assistant, indicando un progressivo allontanamento da questa funzionalità​​.

Un altro importante sviluppo riguarda l’app YouTube, che sembra essere destinata a scomparire dai televisori Samsung, come suggerito da alcune fonti. Tuttavia, le specifiche su questa seconda app non sono state così chiaramente delineate nei dettagli disponibili, suggerendo una necessità di ulteriori conferme e dettagli da parte di Samsung e Google.

In risposta a questi cambiamenti, gli utenti di televisori Samsung possono esplorare alternative per mantenere una esperienza utente ricca e versatile. Samsung offre il proprio assistente vocale, Bixby, e supporta l’assistente vocale di Amazon, Alexa, come alternative a Google Assistant. Sebbene Bixby offra un supporto linguistico più limitato e sia generalmente considerato inferiore rispetto ad altri assistenti AI, l’integrazione di tecnologie AI generative nei nuovi modelli di dispositivi Samsung potrebbe migliorare significativamente le sue capacità in futuro​​.

Per quanto riguarda l’ecosistema di app disponibili sui televisori Samsung, questi dispositivi operano su Tizen OS, un sistema operativo open-source sviluppato da Samsung che supporta una vasta gamma di app e servizi. Tizen OS è noto per la sua interfaccia utente intuitiva, le prestazioni fluide e il supporto per un’ampia varietà di applicazioni, che vanno dai servizi di streaming video e musica fino alle app di fitness e giochi​​.

Gli utenti affrontano occasionalmente problemi con le app sui loro televisori intelligenti, come il malfunzionamento o il non caricamento delle app. Samsung suggerisce una serie di soluzioni per risolvere questi problemi, tra cui il reset morbido del televisore, l’aggiornamento del software e la reinstallazione delle app interessate​​.

La perdita di Google Assistant e potenzialmente di altre app Google sui televisori Samsung evidenzia l’importanza di una piattaforma aperta e versatile come Tizen OS, che permette agli utenti di accedere a un’ampia gamma di contenuti e servizi nonostante i cambiamenti nel panorama tecnologico e nelle partnership aziendali. Mentre Samsung e Google continuano a evolvere le loro strategie e offerte di prodotto, gli utenti hanno a disposizione diverse opzioni per adattarsi e godere di un’esperienza di intrattenimento domestico completa e soddisfacente.