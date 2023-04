Il glaucoma è una malattia degli occhi che colpisce il nervo ottico e può portare alla cecità se non viene trattata in modo tempestivo. Ci sono diversi tipi di glaucoma, tra cui il glaucoma primario ad angolo aperto e il glaucoma primario ad angolo chiuso. Tuttavia, ci sono anche altre forme meno comuni di glaucoma, tra cui il glaucoma secondario, che può essere causato da una serie di fattori diversi.

Molti pazienti che hanno glaucoma secondario si chiedono se la malattia può essere trasmessa geneticamente. Questa è una domanda importante perché se il glaucoma secondario fosse ereditario, i membri della famiglia di un paziente con questa malattia potrebbero avere un rischio maggiore di svilupparla anche loro.

Il glaucoma secondario può essere trasmesso geneticamente (Foto@Pixabay)

La risposta a questa domanda non è così semplice come si potrebbe pensare. In primo luogo, è importante capire che il glaucoma secondario può essere causato da una varietà di fattori diversi, tra cui traumi oculari, infezioni, farmaci, malattie infiammatorie, tumori oculari e altre malattie degli occhi. Ciò significa che sebbene il glaucoma secondario possa essere trasmesso geneticamente, non è sempre il caso.

Detto ciò, ci sono alcune evidenze che suggeriscono che alcune forme di glaucoma secondario possono essere ereditarie. Ad esempio, alcune forme di glaucoma secondario sono associate a mutazioni genetiche specifiche. Uno studio ha scoperto che le mutazioni nel gene myocilin (MYOC) possono essere associate a un rischio aumentato di sviluppare il glaucoma secondario. Tuttavia, è importante sottolineare che queste mutazioni sono relativamente rare e non sono la causa principale del glaucoma secondario.

Altri studi hanno suggerito che alcune forme di glaucoma secondario possono essere associate a una predisposizione genetica. Ad esempio, una storia familiare di glaucoma può aumentare il rischio di sviluppare la malattia. Tuttavia, non è ancora chiaro quali geni specifici siano coinvolti in questo processo.

È importante notare che, anche se il glaucoma secondario può essere trasmesso geneticamente, ci sono molti altri fattori che possono influire sul rischio di sviluppare la malattia. Ad esempio, l’età, la razza, il sesso, l’anatomia dell’occhio e altre malattie oculari possono influire sul rischio di sviluppare il glaucoma.

Inoltre, anche se una persona eredita una mutazione genetica che aumenta il rischio di sviluppare il glaucoma secondario, ci sono molte cose che può fare per ridurre il rischio di sviluppare la malattia. Ad esempio, evitare il fumo, seguire una dieta sana e bilanciata, fare regolarmente esercizio fisico e mantenere la pressione sanguigna e la pressione oculare sotto controllo possono ridurre il rischio di sviluppare il glaucoma.

Tuttavia, sono stati individuati alcuni geni che possono essere coinvolti nella predisposizione al glaucoma secondario. In particolare, è stato scoperto che alcune varianti genetiche del gene MYOC (Myocilin) possono aumentare il rischio di sviluppare il glaucoma ad angolo aperto, compreso il glaucoma secondario.

Il gene MYOC si trova sul cromosoma 1 e fornisce istruzioni per la produzione di una proteina chiamata Myocilin, che è presente in varie parti dell’occhio, inclusa la trabecola, una rete di tessuto che drena il fluido intraoculare. Le mutazioni nel gene MYOC sembrano influenzare la produzione o la funzione della proteina Myocilin, portando alla formazione di depositi anomali nella trabecola e alla diminuzione del flusso di fluido intraoculare, che può portare alla pressione intraoculare elevata e alla conseguente degenerazione del nervo ottico.

Anche altri geni sono stati associati al glaucoma secondario, come il gene OPTN (Optineurina), il gene CYP1B1 (Citocromo P450 1B1) e il gene TBK1 (Tank-binding kinase 1), ma la loro incidenza sembra essere più limitata rispetto al gene MYOC.

Nonostante la presenza di questi fattori genetici, tuttavia, è importante sottolineare che il glaucoma secondario non è una malattia ereditaria nel senso tradizionale del termine. Anche se una persona ha una variante genetica associata al glaucoma, ciò non significa necessariamente che svilupperà la malattia. Allo stesso modo, molte persone affette da glaucoma secondario non hanno alcuna mutazione genetica nota associata alla malattia.

In ogni caso, se si ha una storia familiare di glaucoma secondario, è importante effettuare regolari controlli oculistici per individuare eventuali segni precoci di malattia e prevenirne o limitarne l’evoluzione.

La pressione intraoculare deve essere regolarmente monitorata e potrebbe essere necessario utilizzare farmaci o procedure chirurgiche per controllarla. È inoltre importante adottare uno stile di vita sano, evitare il fumo e seguire una dieta equilibrata per ridurre il rischio di sviluppare il glaucoma secondario e altre malattie oculari.

Concludendo sebbene ci siano alcuni geni associati al glaucoma secondario, la malattia non è ereditaria nel senso tradizionale del termine. La maggior parte dei casi di glaucoma secondario non ha una causa genetica nota, ma sono associati ad altre patologie oculari o sistemiche. La diagnosi precoce e il trattamento tempestivo possono prevenire la progressione della malattia e preservare la vista.