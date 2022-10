Il grasso della padella va gettato nel lavandino o nel wc

A tutti è capitato di aver versato nel lavandino gli avanzi di cibo, dall’olio della padella al sugo di spaghetti avanzato.

Ma possiamo davvero scaricare tutti gli scarti, compreso l’olio fritto, nel lavandino della cucina?

“In realtà, qualsiasi liquido può essere versato nel lavandino senza problemi, purché non si tratti di grasso”, spiega un esperto consultato dal portale hln.be.

“I liquidi contenenti residui vegetali possono passare perfettamente. I lavelli come li trovi oggi in cucina sono progettati per lavare via i pezzi. È meglio rimuovere i pezzi più grandi prima di sciacquare padelle e quanto altro. Lo getti nel cestino dei rifiuti organici. Lo stesso vale per i fili di spaghetti avanzati”.

“È meglio non versare grasso nel lavandino“, conferma l’esperto.

“Quello si incastra nei tubi e inizia ad incresparsi. Molte persone hanno una lavastoviglie, che riduce la quantità di acqua calda che passa attraverso i tubi del lavandino. Quell’acqua calda usata per garantire che il grasso nei tubi fosse ancora sciolto“.

Tuttavia, esiste una soluzione semplice per il grasso. “È anche meglio non versare nel water, come fanno molte persone. Inoltre, tutto ciò che è grasso può iniziare ad agglutinarsi a lungo termine. Residui di latticini e altri residui di cibo liquido, invece, non sono un problema da scaricare nel water”.

Se nella padella sono rimasti residui di grasso: “Usa semplicemente un pezzo di carta da cucina per questo“, spiega l’esperto. “Con la carta da cucina assorbi il grasso e getti quel pezzo di carta nella spazzatura. Quindi la padella è abbastanza pulita da poterla mettere in lavastoviglie“.

Come eliminare i residui di grasso

Se hai lasciato scorrere nel lavandino del grasso o residui di cibo troppo grandi, c’è uno strumento efficiente.

“E anche questo è qualcosa di economico di questi tempi“, spiega l’esperto. “È la soda, un prodotto naturale e uno sgrassante molto potente. Lo uso almeno una volta al mese. Se hai bisogno di sbloccare il lavandino solo per sicurezza, la soda è ciò di cui hai bisogno. Lo metti nei tubi e poi ci versi sopra dell’acqua calda. In questo modo sgrassi in modo naturale”.

La soda è qualcosa dei tempi dei nostri nonni. Non può danneggiare l’ambiente.

“È meglio usarla preventivamente una volta al mese. A proposito, questo è possibile con tutti i tubi, compresi quelli del bagno, ad esempio. La soda rimuove immediatamente gli odori sgradevoli. La troverai in forma granulare e liquida“, spiega l’esperto.