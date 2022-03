Il greggio arriva comunque dalla Russia, lo spiega la Shell

La Shell spiega l’acquisto di una grande fornitura di greggio dalla Russia.

“Ieri abbiamo preso la difficile decisione di acquistare greggio russo. Le nostre raffinerie producono benzina, gasolio e altri prodotti di cui le persone hanno bisogno ogni giorno. Va chiarito che senza forniture ininterrotte di petrolio alle raffinerie, il settore energetico non può garantire la fornitura di prodotti essenziali per le persone in tutta Europa nelle prossime settimane“, si legge nella dichiarazione ufficiale dell’azienda.

“Non abbiamo preso questa decisione con facilità e capiamo che evoca forti emozioni“, poi prosegue: “Continueremo a scegliere alternative al petrolio russo quando possibile, ma le cose non possono cambiare dall’oggi al domani a causa dell’importanza della Russia nel mercato globale“.

La dichiarazione della società è una risposta all’ingresso mattutino del ministro degli Affari esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

“Mi è stato detto che la Shell ha comprato il greggio ieri direttamente dalla Russia. Ho una domanda per Shell: l’olio russo odora di sangue ucraino?” ha scritto su Twitter Dmytro Kuleba, ministro degli Affari esteri dell’Ucraina.

“Chiedo a tutte le persone che pensano nel mondo di richiedere alle società internazionali di interrompere le relazioni commerciali con la Russia“, ha aggiunto.

